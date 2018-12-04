ЕСПЧ обязал РФ предоставить необходимое лечение украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию обеспечить надлежащую медицинскую помощь пленным служащим ВМС Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение ЕСПЧ.
"Европейский суд по правам человека решил указать правительства Российской Федерации ... что он должен обеспечить надлежащую медпомощь пленным служащим ВМС Украины, нуждающимся, в частности тем, которые могли быть ранены в результате военно-морского инцидента в Кереченськом проливе 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении суда.
В пресс-службе добавили, что соответствующее решение суд принял в ответ на срочный запрос украинской власти по статье 39 Регламента суда в контексте новой межгосударственной жалобы, поданной против России по статье 39 Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках 4 декабря.