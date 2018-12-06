ЄСПЛ рекордно швидко бере в роботу скарги від люстрованих в Україні правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Європейським судом з прав людини передано на комунікацію уряду України ще дві заяви (скарги) люстрованих в Україні правоохоронців. Про це у мережі Facebook повідомив екс-заступник прокурора Чернігівської області Олег Підгайний, передає УНН.
“Таким чином, на сьогодні ЄСПЛ розпочато розгляд по суті (комуніковано) 10-ти заяв "люстраційної" категорії.
Стосовно останніх двох — це заяви Бондаренка Сергія Івановича (Кіровоградська область, КПРС) та податківця з Прикарпаття (дозволу на розголошення я ще не маю)”, — уточнив він.
Вказані заяви було подано у 2018-му році, позов Бондаренка прийнято до розгляду нещодавно — 18.10.2018.
За словами Підгайного, такі приклади є дуже позитивними, адже ЄСПЛ, по-перше, досить швидко бере в роботу справи люстрованих в Україні, а по-друге, “не футболить” їх, як на те можуть сподіватися у відомстві Петренка (Мін’юсті - ред).
Зауважимо, що за даними Підгайного до ЄСПЛ звернулося щонайменше 117 люстрованих представників правоохоронних органів в Україні, які оскаржують незаконність їх звільнення. Серед них — близько 70 — це позови екс-прокурорів.
Як писав УНН, Україна планує до Різдва подати в ЄСПЛ повноцінну заяву про моряків, які були захоплені в Азовському морі.