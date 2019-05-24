У Зеленського заявили, що Медведчук не представлятиме Україну у перемовинах з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан не вважає проросійського політика Віктора Медведчука можливим помічником у налагодженні контактів із Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Ми не бачимо його перемовником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого — це їхній вибір”, — заявив Богдан.
Він також уточнив, що Президент України Володимир Зеленський і він сам особисто не знайомі з Медведчуком.
“Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним не знайомий і ніколи не спілкувався. І до сьогодні”, — запевнив глава АП.
Нагадаємо, Зеленський роз’яснив ідею референдуму про переговори з Росією.