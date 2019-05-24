У Зеленского заявили, что Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его из своей - это их выбор", - заявил Богдан.

Он также уточнил, что Президент Украины Владимир Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.

"Нет Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И до сих пор", - заверил глава АП.

Напомним, Зеленский разъяснил идею референдума о переговорах с Россией.