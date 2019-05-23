Зеленський роз'яснив ідею референдуму про переговори з Росією

КИЇВ. 23 травня. УНН. Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в Адміністрації Глави держави, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.