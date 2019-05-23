Зеленський роз'яснив ідею референдуму про переговори з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в Адміністрації Глави держави, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", – сказав Зеленський під час зустрічі, де були волонтери, колишні військові.
Президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше, вказали в АП.
"Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством", - зазначили в АП.
Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі Глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість ведення переговорів з Росією.
Також Зеленський під час публічного виступу вжив термін "агресор" замість "Росія".
Як повідомляв УНН, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.