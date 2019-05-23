ЗМІ: Зеленський заперечив можливість переговорів з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість ведення переговорів з Росією. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста "Громадського" перед початком свого виступу на IForum, передає УНН.
Як відзначає видання, відповідаючи на запитання, чи будуть переговори із Росією, Зеленський відповів, що "ні".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час публічного виступу вжив термін "агресор" замість "Росія".
Як повідомляв УНН, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.