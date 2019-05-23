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Зеленский разъяснил идею референдума по переговорам с Россией

Зеленский разъяснил идею референдума по переговорам с Россией

Киев  •  УНН

 • 29671 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации Главы государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский во время встречи, где были волонтеры, бывшие военные.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше, указали в АП.

"Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом", - отметили в АП.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи Главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Напомним, по данным СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

Также Зеленский во время публичного выступления употребил термин "агрессор" вместо "Россия".

Как сообщал УНН, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

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