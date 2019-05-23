Зеленский разъяснил идею референдума по переговорам с Россией

КИЕВ. 23 мая. УНН. Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации Главы государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.