У Президента заявили про запуск платформи для інноваційних проектів

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Команда Президента України Володимира Зеленського з 27 травня запускає проект для підтримки та практичної реалізації на рівні держави інноваційних проектів і ідей молодих вчених без бюрократичних зволікань. Про це повідомив глава Діджитал-команди Президента Михайло Федоров під час форуму інтернет-діячів в Києві, передає кореспондент УНН.

"Вже цього понеділка ми запускаємо проект "Ліфт", де кожна людина може залишити резюме про себе, відгукнутися на вакансію в нашій команді, розповісти ідею і відправити готовий продукт", - зазначив Федоров.

За його словами, буде створено окрему структуру, в якій фахівці аналізуватимуть проекти і допомагати їх реалізовувати на державному рівні без "великої бюрократії".

При цьому він додав, що звертатися до цих фахівців за підтримкою можна буде вже з понеділка, 27 травня.

Як пояснив Федоров, після 21 квітня до команди Президента початок звертатися дуже багато молодих людей, вчених, розробників, які пропонували свої ідеї і проекти, інноваційні законодавчі ініціативи для реалізації їх в Україні за допомогою держави.

Нагадаємо, в Європейському Союзі сподіваються, щоб Президент України Володимир Зеленський не забуде обіцянок про продовження євроінтеграції України та активізації боротьби з корупцією в країні.

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