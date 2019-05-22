Новий склад уряду буде сформований після виборів — Герус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Новий склад Кабінету міністрів буде сформований після парламентських виборів в Україні. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Новий уряд буде сформований після виборів, коли буде парламент і буде нова коаліція — це не моя думка, це, мабуть, так законодавство говорить і іншого шляху немає”, — зазначив Герус.
За його словами, ситуація зі зміною складу уряду до виборів неможлива.
При цьому він додав, що кандидатів на посаду прем’єр-міністра призначить новий парламент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента України у Кабінеті Міністрів України.