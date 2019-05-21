У Зеленського прокоментували призначення Шефіра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день ідуть дуже багато консультацій, і, звичайно, ми бажаємо, щоб перші призначення були саме людей з нашої команди — які з нами працювали і пройшли цей важкий шлях”, — зазначив Богдан, коментуючи нові призначення.
За його словами, при цьому Адміністрація Зеленського шукає молодих людей, які мають знання і досвід, для призначення на ті чи інші посади.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником, передає УНН із посиланням на указ № 305/2019.