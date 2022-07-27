Нові дослідження вказують на природне походження Covid-19

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Відповідь на запитання, чи передалася хвороба від тварин до людини природним шляхом, чи вона стала результатом лабораторної аварії, вважається життєво важливою для запобігання наступній пандемії та порятунку мільйонів життів.

У першому документі проаналізовано географічну структуру випадків Covid у перший місяць спалаху, грудень 2019 року, та показано, що перші випадки були щільно згруповані навколо ринку Хуанань.

Другий документ досліджував геномні дані з ранніх випадків для вивчення ранньої еволюції вірусу і дійшов висновку, що малоймовірно, що коронавірус широко циркулював серед людей до листопада 2019 року.

Обидва раніше були опубліковані як препринти, але тепер пройшли наукову експертну оцінку і опубліковані в журналі Science.

Хоча попереднє розслідування було зосереджено на ринку живих тварин, дослідники хотіли отримати більше доказів, щоб визначити, що він справді був прабатьком спалаху, а не підсилювачем.

Для цього знадобилося дослідження на рівні району в Ухані, щоб бути впевненішим, що вірус був «зоонозним», тобто він перейшов від тварин до людей.

Команда першого дослідження використала картографічні інструменти, щоб визначити місцезнаходження перших 174 випадків, виявлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я, та виявила, що 155 із них були в Ухані.

Крім того, ці випадки щільно згрупувалися навколо ринку — і деякі ранні пацієнти, які не відвідували ринок, жили дуже близько до нього.

Команда показала, що ссавці, які, як тепер відомо, можуть бути заражені вірусом, включаючи рудих лисиць, борсуків та єнотовидних собак, продавалися на ринку живими.

Вони також пов'язали позитивні зразки від пацієнтів на початку 2020 року із західною частиною ринку, де наприкінці 2019 року продавалися живі чи свіжозабиті тварини.

Тісно обмежені ранні випадки контрастували з тим, як коронавірус поширювався рештою міста до січня і лютого, що дослідники підтвердили, заглибившись у дані реєстрації в соціальних мережах з програми Weibo.

Друге дослідження було зосереджено на усуненні очевидної невідповідності ранньої еволюції вірусу.

Дві лінії, A та B, ознаменували ранню пандемію.

Але в той час, як A був ближче до вірусу, виявленого у кажанів, припускаючи, що коронавірус у людей стався з цього джерела і що A дав початок B, було виявлено, що саме B набагато більше присутній на ринку.

Дослідники використовували техніку, звану «аналіз молекулярного годинника», яка спирається на швидкість, з якою відбуваються генетичні мутації з часом, щоб реконструювати тимчасову шкалу еволюції, і дійшли висновку, що малоймовірно, щоб A дало початок B.

«Інакше лінія А мала б розвиватися у повільному темпі порівняно з вірусом лінії В, що просто не має біологічного сенсу», — кажуть вчені.

Натомість ймовірний сценарій було перенесено з тварин на ринку на людей у ​​різних випадках, у листопаді та грудні 2019 року. Дослідники дійшли висновку, що до листопада 2019 року людська циркуляція була малоймовірною.

Відповідно до цього сценарію, ймовірно, на ринку були інші випадки передачі від тварин до людини, які не виявилися як випадки Covid.

«Хіба ми спростували теорію про витік із лабораторії? Ні, не спростували. Чи зможемо ми колись це дізнатися? Ні», - сказав співавтор дослідження Крістіан Андерсон.

«Але я думаю, що тут дійсно важливим є те, що є можливі сценарії, і вони правдоподібні, і дуже важливо розуміти, що можливе не означає однаково ймовірне».