Новые исследования указывают на природное происхождение Covid-19

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Рынок животных в китайском Ухане действительно был эпицентром пандемии Covid, согласно новым исследованиям в журнале Science, которые публикует AFP, передает УНН.

Детали

Ответ на вопрос, передалась ли болезнь от животных к человеку естественным путем, стала ли она результатом лабораторной аварии, считается жизненно важным для предотвращения следующей пандемии и спасения миллионов жизней.

В первом документе проанализирована географическая структура случаев Covid в первый месяц вспышки, декабрь 2019 года, и показано, что первые случаи были плотно сгруппированы вокруг рынка Хуанань.

Второй документ исследовал геномные данные по ранним случаям для изучения ранней эволюции вируса и пришел к выводу, что маловероятно, что коронавирус широко циркулировал среди людей до ноября 2019 года.

Оба ранее были опубликованы как препринты, но теперь прошли научную экспертную оценку и опубликованы в журнале Science.

Хотя предварительное расследование было сосредоточено на рынке живых животных, исследователи хотели получить больше доказательств, чтобы определить, что он действительно был прародителем вспышки, а не усилителем.

Для этого потребовалось исследование на уровне района в Ухане, чтобы быть увереннее, что вирус был «зоонозным», то есть он перешел от животных к людям.

Команда первого исследования использовала картографические инструменты, чтобы определить местонахождение первых 174 случаев, выявленных Всемирной организацией здравоохранения, и обнаружила, что 155 из них были в Ухане.

Кроме того, эти случаи плотно сгруппировались вокруг рынка — и некоторые ранние пациенты, не посещавшие рынок, жили очень близко к нему.

Команда показала, что млекопитающие, которые, как теперь известно, могут быть заражены вирусом, включая рыжих лис, барсуков и енотовидных собак, продавались на рынке живыми.

Они также связали положительные образцы от пациентов в начале 2020 года с западной частью рынка, где в конце 2019 года продавались живые или свежезабитые животные.

Тесно ограниченные ранние случаи контрастировали с тем, как коронавирус распространялся по остальному городу до января и февраля, что исследователи подтвердили, углубившись в данные регистрации в социальных сетях из программы Weibo.

Второе исследование было сосредоточено на устранении очевидного несоответствия ранней эволюции вируса.

Две линии, A и B, ознаменовали раннюю пандемию.

Но в то время, как A был ближе к вирусу, обнаруженному у летучих мышей, предполагая, что коронавирус у людей произошел из этого источника и что A дал начало B, было обнаружено, что именно B гораздо больше присутствует на рынке.

Исследователи использовали технику, называемую «анализ молекулярных часов», опирающуюся на скорость, с которой происходят генетические мутации со временем, чтобы реконструировать временную шкалу эволюции, и пришли к выводу, что маловероятно, чтобы A дало начало B.

«Иначе линия А должна развиваться в медленном темпе по сравнению с вирусом линии В, что просто не имеет биологического смысла», — говорят ученые.

В то же время вероятный сценарий был перенесен с животных на рынке на людей в разных случаях, в ноябре и декабре 2019 года. Исследователи пришли к выводу, что до ноября 2019 человеческая циркуляция была маловероятной.

Согласно этому сценарию, вероятно, на рынке были другие случаи передачи от животных к человеку, которые не определялись как случаи Covid.

«Разве мы опровергли теорию об утечке из лаборатории? Нет, не опровергли. Сможем ли мы когда-нибудь это узнать? Нет», - сказал соавтор исследования Кристиан Андерсон.

«Но я думаю, что здесь действительно важно то, что есть возможные сценарии, и они правдоподобны, и очень важно понимать, что возможное не означает одинаково вероятно».

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