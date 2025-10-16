Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України
Київ • УНН
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва планує відвідати Україну, щоб висловити підтримку країні, що постраждала від війни, зміцнюючи амбіції Києва щодо отримання нового кредитного пакету на четвертому році війни з росією. Цю інформацію підтвердив речник МВФ, повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що востаннє Георгієва була в Києві в лютому 2023 року, приблизно через рік після початку війни.
Наші співробітники продовжують активно взаємодіяти з українською владою щодо макроекономічної політики, спрямованої на підтримку стабільності, фінансування необхідних витрат та відновлення стійкості боргу, з метою подальшої підтримки МВФ
Водночас джерела, знайомі з переговорами, повідомили виданню, що візит планується на найближчі місяці.
Приїзд Георгієвої до Києва, чий візит два роки тому ознаменував завершення умов першого пакету, сигналізуватиме про підтримку подальшої допомоги країні, економіка та інфраструктура якої постраждали від вторгнення росії. ... Нова допомога може сягнути близько 8 мільярдів доларів
При цьому видання додає, що переговори щодо наступного пакету можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені активи рф для передачі десятків мільярдів доларів для країни.
Нагадаємо
Напередодні прем'єрка України Юлія Свириденко повідомила, що під час зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом.
