Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 19867 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 43741 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 46816 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 39575 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 38585 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 27891 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20863 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18609 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 41922 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 41681 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
88%
755мм
Популярнi новини
Літак глави Пентагону Геґсета екстрено посадили після вильоту до США: що сталося15 жовтня, 18:47 • 3214 перегляди
Вбили та продали на органи? У М’янмі зникла колишня учасниця білоруського "Голосу" - росЗМІPhoto15 жовтня, 19:09 • 4512 перегляди
Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією15 жовтня, 19:20 • 6644 перегляди
Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою15 жовтня, 20:59 • 3812 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи02:44 • 5562 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 33288 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 47800 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 41922 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 41682 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 66549 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 14962 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 64862 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 43588 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 46095 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 52167 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України

Київ • УНН

 • 2338 перегляди

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва планує відвідати Україну для висловлення підтримки та обговорення нового кредитного пакета. Попередня допомога може сягнути близько 8 мільярдів доларів, але переговори можуть бути складними через необхідність гарантій від союзників України.

Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва планує відвідати Україну, щоб висловити підтримку країні, що постраждала від війни, зміцнюючи амбіції Києва щодо отримання нового кредитного пакету на четвертому році війни з росією. Цю інформацію підтвердив речник МВФ, повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що востаннє Георгієва була в Києві в лютому 2023 року, приблизно через рік після початку війни.

Наші співробітники продовжують активно взаємодіяти з українською владою щодо макроекономічної політики, спрямованої на підтримку стабільності, фінансування необхідних витрат та відновлення стійкості боргу, з метою подальшої підтримки МВФ

- цитує ЗМІ речника МВФ.

Водночас джерела, знайомі з переговорами, повідомили виданню, що візит планується на найближчі місяці.

Приїзд Георгієвої до Києва, чий візит два роки тому ознаменував завершення умов першого пакету, сигналізуватиме про підтримку подальшої допомоги країні, економіка та інфраструктура якої постраждали від вторгнення росії. ... Нова допомога може сягнути близько 8 мільярдів доларів

- йдеться у статті.

При цьому видання додає, що переговори щодо наступного пакету можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені активи рф для передачі десятків мільярдів доларів для країни.

Нагадаємо

Напередодні прем'єрка України Юлія Свириденко повідомила, що під час зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом.

Голова Нацбанку про нову програму МВФ: має максимально враховувати євроінтеграційний рух України03.10.25, 12:58 • 2835 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Україна
Київ