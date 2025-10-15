Місія МВФ найближчим часом відвідає Україну - Свириденко
Київ • УНН
Прем'єрка України Юлія Свириденко зустрілася з керівництвом МВФ. Досягнуто домовленості про візит переговорної місії найближчим часом для обговорення нової програми на 2026-2029 роки.
Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ
Нагадаємо
Українська делегація провела зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Говорили про продовження нашої співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки.