Миссия МВФ в ближайшее время посетит Украину - Свириденко
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с руководством МВФ. Достигнута договоренность о визите переговорной миссии в ближайшее время для обсуждения новой программы на 2026-2029 годы.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с руководством Международного валютного фонда договорилась о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время, передает УНН.
Договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время. Правительство и дальше будет продолжать работать над внедрением необходимых реформ
Напомним
Украинская делегация провела встречи с руководством Международного валютного фонда, директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцем. Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы.