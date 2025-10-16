Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 19316 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 42621 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 46274 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 39071 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 38155 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 27744 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20779 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18586 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 41638 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 41401 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
93%
754мм
Популярные новости
российские беспилотники атаковали Нежин: есть попадания и раненые15 октября, 18:28 • 5790 просмотра
Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИPhoto15 октября, 19:09 • 3808 просмотра
Третья штурмовая бригада отреагировала на информацию о задержании в Тернопольской области, вероятно, их бойцов: готовы к сотрудничеству с полицией15 октября, 19:20 • 5990 просмотра
Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением15 октября, 20:59 • 3154 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 4748 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 32950 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 47478 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 41636 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 41401 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 66290 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 14832 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 64757 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 43488 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 45974 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 52084 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину

Киев • УНН

 • 1876 просмотра

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину для выражения поддержки и обсуждения нового кредитного пакета. Предварительная помощь может составить около 8 миллиардов долларов, но переговоры могут быть сложными из-за необходимости гарантий от союзников Украины.

Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы выразить поддержку пострадавшей от войны стране, укрепляя амбиции Киева по получению нового кредитного пакета на четвертом году войны с Россией. Эту информацию подтвердил представитель МВФ, сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что Георгиева последний раз была в Киеве в феврале 2023 года, примерно через год после начала войны.

Наши сотрудники продолжают активно взаимодействовать с украинскими властями по макроэкономической политике, направленной на поддержание стабильности, финансирование необходимых расходов и восстановление устойчивости долга, с целью дальнейшей поддержки МВФ

- цитирует СМИ представителя МВФ.

В то же время источники, знакомые с переговорами, сообщили изданию, что визит планируется на ближайшие месяцы.

Приезд Георгиевой в Киев, чей визит два года назад ознаменовал завершение условий первого пакета, будет сигнализировать о поддержке дальнейшей помощи стране, экономика и инфраструктура которой пострадали от вторжения России. ... Новая помощь может достичь около 8 миллиардов долларов

- говорится в статье.

При этом издание добавляет, что переговоры по следующему пакету могут оказаться сложными, поскольку МВФ нуждается в гарантиях от союзников Украины, что они начнут использовать замороженные активы РФ для передачи десятков миллиардов долларов для страны.

Напомним

Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что во время встречи с руководством Международного валютного фонда договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время.

Глава Нацбанка о новой программе МВФ: должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины03.10.25, 12:58 • 2835 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Международный валютный фонд
Украина
Киев