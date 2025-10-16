Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину
Киев • УНН
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину для выражения поддержки и обсуждения нового кредитного пакета. Предварительная помощь может составить около 8 миллиардов долларов, но переговоры могут быть сложными из-за необходимости гарантий от союзников Украины.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы выразить поддержку пострадавшей от войны стране, укрепляя амбиции Киева по получению нового кредитного пакета на четвертом году войны с Россией. Эту информацию подтвердил представитель МВФ, сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что Георгиева последний раз была в Киеве в феврале 2023 года, примерно через год после начала войны.
Наши сотрудники продолжают активно взаимодействовать с украинскими властями по макроэкономической политике, направленной на поддержание стабильности, финансирование необходимых расходов и восстановление устойчивости долга, с целью дальнейшей поддержки МВФ
В то же время источники, знакомые с переговорами, сообщили изданию, что визит планируется на ближайшие месяцы.
Приезд Георгиевой в Киев, чей визит два года назад ознаменовал завершение условий первого пакета, будет сигнализировать о поддержке дальнейшей помощи стране, экономика и инфраструктура которой пострадали от вторжения России. ... Новая помощь может достичь около 8 миллиардов долларов
При этом издание добавляет, что переговоры по следующему пакету могут оказаться сложными, поскольку МВФ нуждается в гарантиях от союзников Украины, что они начнут использовать замороженные активы РФ для передачи десятков миллиардов долларов для страны.
Напомним
Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что во время встречи с руководством Международного валютного фонда договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время.
