5 вересня, 16:47 • 10303 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 18086 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 23240 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 20020 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 32621 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40137 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35159 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63747 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46026 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57195 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Нова глава МЗС Британії здійснила перший дзвінок на новій посаді своєму українському колезі

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Новопризначена очільниця МЗС Великої Британії Іветт Купер здійснила перший закордонний дзвінок українському колезі Андрію Сибізі. Київ сприймає це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки.

Нова глава МЗС Британії здійснила перший дзвінок на новій посаді своєму українському колезі

Новопризначена міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер зробила перший закордонний дзвінок на новій посаді своєму українському колезі Андрію Сибізі. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Київ сприймає це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії.

Я подякувала міністерці Купер за її щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість та лідерство Сполученого Королівства

- написав Сибіга.

За його словами, "разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності".

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", - додав дипломат.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів. Іветт Купер обійняла посаду міністра закордонних справ.

Вадим Хлюдзинський

Політика
