Нова глава МЗС Британії здійснила перший дзвінок на новій посаді своєму українському колезі
Київ • УНН
Новопризначена очільниця МЗС Великої Британії Іветт Купер здійснила перший закордонний дзвінок українському колезі Андрію Сибізі. Київ сприймає це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки.
Деталі
За його словами, Київ сприймає це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії.
Я подякувала міністерці Купер за її щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість та лідерство Сполученого Королівства
За його словами, "разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності".
"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", - додав дипломат.
Нагадаємо
Напередодні прем'єр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів. Іветт Купер обійняла посаду міністра закордонних справ.
