Нова глава МЗС Британії здійснила перший дзвінок на новій посаді своєму українському колезі

Новопризначена міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер зробила перший закордонний дзвінок на новій посаді своєму українському колезі Андрію Сибізі. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

За його словами, Київ сприймає це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії.

Я подякувала міністерці Купер за її щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість та лідерство Сполученого Королівства