Новая глава МИД Британии совершила первый звонок на новой должности своему украинскому коллеге
Киев • УНН
Новоназначенная министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сделала первый зарубежный звонок на новой должности своему украинскому коллеге Андрею Сибиге. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По его словам, Киев воспринимает это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании.
Я поблагодарила министра Купер за ее искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность и лидерство Соединенного Королевства
По его словам, "вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности".
"Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы", - добавил дипломат.
Напомним
Накануне премьер Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров. Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел.
