Новая глава МИД Британии совершила первый звонок на новой должности своему украинскому коллеге

Новоназначенная министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сделала первый зарубежный звонок на новой должности своему украинскому коллеге Андрею Сибиге. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

По его словам, Киев воспринимает это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании.

Я поблагодарила министра Купер за ее искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность и лидерство Соединенного Королевства