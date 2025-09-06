$41.350.02
Новая глава МИД Британии совершила первый звонок на новой должности своему украинскому коллеге

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Новоназначенная глава МИД Великобритании Иветт Купер совершила первый зарубежный звонок украинскому коллеге Андрею Сибиге. Киев воспринимает это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки.

Новая глава МИД Британии совершила первый звонок на новой должности своему украинскому коллеге

Новоназначенная министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сделала первый зарубежный звонок на новой должности своему украинскому коллеге Андрею Сибиге. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По его словам, Киев воспринимает это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании.

Я поблагодарила министра Купер за ее искреннюю личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях, а также за преданность и лидерство Соединенного Королевства

- написал Сибига.

По его словам, "вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности".

"Я с нетерпением жду совместной работы для продвижения нашего замечательного стратегического партнерства и укрепления всей Европы", - добавил дипломат.

Напомним

Накануне премьер Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров. Иветт Купер заняла должность министра иностранных дел.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Андрей Сибига
Великобритания