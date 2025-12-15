Нова глава МІ6 застерігає путіна: Британія не залишить Україну - The Telegraph
Київ • УНН
Блез Метревелі, нова очільниця МІ6, заявила, що підтримка України з боку Великої Британії залишиться незмінною. Вона наголосила, що Росія експортує хаос і це триватиме, доки Путін не змінить свої розрахунки.
Нова глава британської розвідки МІ6 Блез Метревелі попередила російського диктатора володимира путіна про те, що офіційний Лондон, а разом з ним - і її відомство - не кинуть Україну сам на сам з рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
У своїй першій промові Метревелі заявила: путін не повинен сумніватися в тому, що британська підтримка України залишиться незмінною.
Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії. Ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки путін не буде змушений змінити свої розрахунки
Додатково
Блез Метревелі очолює МІ6 з осені 2025 року: вона змінила на цій посаді Річарда Мура.
Нагадаємо
Міністерство оборони Великої Британії створило нову Службу військової розвідки (MIS), яка об'єднає всі розвідувальні підрозділи країни.