Нова глава МІ6 застерігає путіна: Британія не залишить Україну - The Telegraph

Фото: x.com/XChiefMI6

Нова глава британської розвідки МІ6 Блез Метревелі попередила російського диктатора володимира путіна про те, що офіційний Лондон, а разом з ним - і її відомство - не кинуть Україну сам на сам з рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

У своїй першій промові Метревелі заявила: путін не повинен сумніватися в тому, що британська підтримка України залишиться незмінною.

Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії. Ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки путін не буде змушений змінити свої розрахунки - йдеться в заяві Метревелі.

Додатково

Блез Метревелі очолює МІ6 з осені 2025 року: вона змінила на цій посаді Річарда Мура.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії створило нову Службу військової розвідки (MIS), яка об'єднає всі розвідувальні підрозділи країни.