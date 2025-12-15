Нова глава МІ6 застерігає путіна: Британія не залишить Україну - The Telegraph

$42.190.08
11:20
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Популярнi новини
Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син 15 грудня, 01:45
На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА 15 грудня, 02:15
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності 15 грудня, 03:20
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями 15 грудня, 04:45
У Туреччині масово з'являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва 15 грудня, 05:02
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори 13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи 13 грудня, 12:38
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій 13 грудня, 08:00
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals 12 грудня, 17:56
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів 14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі 13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате 13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп 13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців 12 грудня, 12:55
Нова глава МІ6 застерігає путіна: Британія не залишить Україну - The Telegraph

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Блез Метревелі, нова очільниця МІ6, заявила, що підтримка України з боку Великої Британії залишиться незмінною. Вона наголосила, що Росія експортує хаос і це триватиме, доки Путін не змінить свої розрахунки.

Нова глава МІ6 застерігає путіна: Британія не залишить Україну - The Telegraph
Фото: x.com/XChiefMI6

Нова глава британської розвідки МІ6 Блез Метревелі попередила російського диктатора володимира путіна про те, що офіційний Лондон, а разом з ним - і її відомство - не кинуть Україну сам на сам з рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

У своїй першій промові Метревелі заявила: путін не повинен сумніватися в тому, що британська підтримка України залишиться незмінною.

Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії. Ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки путін не буде змушений змінити свої розрахунки

 - йдеться в заяві Метревелі.

Додатково

Блез Метревелі очолює МІ6 з осені 2025 року: вона змінила на цій посаді Річарда Мура.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії створило нову Службу військової розвідки (MIS), яка об'єднає всі розвідувальні підрозділи країни.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Велика Британія
Україна
Лондон