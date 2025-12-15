Новая глава МИ-6 предостерегает путина: Британия не оставит Украину - The Telegraph

$42.190.08
49.470.05
ukru
11:20 • 302 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 3926 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 10129 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 13009 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 14312 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 16201 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 23151 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32173 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28462 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 38201 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сынPhoto15 декабря, 01:45 • 5672 просмотра
В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА15 декабря, 02:15 • 7902 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 19487 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 14035 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 19814 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 66403 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 82373 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 68776 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 78132 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 102679 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Александр Стабб
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 16972 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 34436 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 36082 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 40676 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 75341 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
BFM TV

Новая глава МИ-6 предостерегает путина: Британия не оставит Украину - The Telegraph

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Блез Метревели, новая глава МИ-6, заявила, что поддержка Украины со стороны Великобритании останется неизменной. Она подчеркнула, что россия экспортирует хаос, и это будет продолжаться, пока путин не изменит свои расчеты.

Новая глава МИ-6 предостерегает путина: Британия не оставит Украину - The Telegraph
Фото: x.com/XChiefMI6

Новая глава британской разведки МИ6 Блэз Метревели предупредила российского диктатора владимира путина о том, что официальный Лондон, а вместе с ним - и ее ведомство - не бросят Украину один на один с рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

В своей первой речи Метревели заявила: путин не должен сомневаться в том, что британская поддержка Украины останется неизменной.

Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию. Мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока путин не будет вынужден изменить свои расчеты

 - говорится в заявлении Метревели.

Дополнительно

Блэз Метревели возглавляет МИ6 с осени 2025 года: она сменила на этом посту Ричарда Мура.

Напомним

Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая объединит все разведывательные подразделения страны.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Великобритания
Украина
Лондон