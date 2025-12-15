Новая глава МИ-6 предостерегает путина: Британия не оставит Украину - The Telegraph

Фото: x.com/XChiefMI6

Новая глава британской разведки МИ6 Блэз Метревели предупредила российского диктатора владимира путина о том, что официальный Лондон, а вместе с ним - и ее ведомство - не бросят Украину один на один с рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

В своей первой речи Метревели заявила: путин не должен сомневаться в том, что британская поддержка Украины останется неизменной.

Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию. Мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока путин не будет вынужден изменить свои расчеты - говорится в заявлении Метревели.

Дополнительно

Блэз Метревели возглавляет МИ6 с осени 2025 года: она сменила на этом посту Ричарда Мура.

Напомним

Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая объединит все разведывательные подразделения страны.