Новая глава МИ-6 предостерегает путина: Британия не оставит Украину - The Telegraph
Киев • УНН
Новая глава британской разведки МИ6 Блэз Метревели предупредила российского диктатора владимира путина о том, что официальный Лондон, а вместе с ним - и ее ведомство - не бросят Украину один на один с рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
В своей первой речи Метревели заявила: путин не должен сомневаться в том, что британская поддержка Украины останется неизменной.
Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию. Мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока путин не будет вынужден изменить свои расчеты
Дополнительно
Блэз Метревели возглавляет МИ6 с осени 2025 года: она сменила на этом посту Ричарда Мура.
Напомним
Министерство обороны Великобритании создало новую Службу военной разведки (MIS), которая объединит все разведывательные подразделения страны.