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Норвегія зафіксувала підвищення радіації на кордоні з росією

Норвегія зафіксувала підвищення радіації на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 12807 перегляди

Норвезьке агентство DSA виявило сліди цезію-137 на двох станціях біля кордону з росією. Джерело радіації невідоме, але може бути пов'язане з російськими атомними об'єктами або випробуваннями ракети "Буревісник".

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) зафіксувало підвищення радіації вище за нормальні пороги на кордоні з росією, Про це пише УНН з посиланням на заяву відомства. 

Деталі

Як стверджує DSA, у пробах двох станцій радіаційного спостереження - Вікшеф'єлль і Сванховд - були виявлені сліди цезію-137 - радіоактивного ізотопу, що виділяється при розпаді урану-235, що входить у паливо для атомних реакторів і начинку для ядерної зброї.

DSA знаходить цезій на всіх станціях повітряних фільтрів у Норвегії, і це часто відбувається через перемішаний пил від старих опадів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

- пояснюють у відомстві. 

Доповнення

Тим часом видання Barrents Observer вказує, що  Радіоактивний ізотоп було виявлено в період з 9 по 12 вересня і лише на станціях, близьких до норвезько-російського кордону: інші посади радіаційного спостереження — на півночі Норвегії та Лапландії — його не фіксували.

Також нічого не повідомлялося про присутність цезію в пробах із російської сторони.

Наразі джерело появи цезію-137 невідоме. У Баренцевому морі працюють кілька атомних криголамів, а також атомні підводні човни, які з 16 вересня вийшли на найбільші з холодної війни навчання "Океан-2024".

Однак аналітики вважають витік цезію-137 стався на реакторі, що працює в морі дуже малоймовірним.

Інша можливість, на їхню думку, може бути пов'язана з розробкою чи випробуваннями російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Полігон для її запуску знаходиться на архіпелазі Нова Земля, де СРСР до 1990 року проводив ядерні випробування. 

"Летючий Чорнобиль": дослідники виявили ймовірне розташування новітньої російської ядерної ракети “Буревестник” 03.09.24, 13:53 • 16620 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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