Норвегия зафиксировала повышение радиации на границе с Россией

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение радиации выше нормальных порогов на границе с Россией, Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Детали

Как утверждает DSA, в пробах двух станций радиационного наблюдения - Викшефьелль и Сванховд - были обнаружены следы цезия-137 - радиоактивного изотопа, выделяющегося при распаде урана-235, входящего в топливо для атомных реакторов и начинку для ядерного оружия.

DSA находит цезий на всех станциях воздушных фильтров в Норвегии, и это часто происходит из-за перемешанной пыли от старых осадков в результате аварии на Чернобыльской АЭС - объясняют в ведомстве.

Дополнение

Между тем издание Barrents Observer указывает, что Радиоактивный изотоп был обнаружен в период с 9 по 12 сентября и только на станциях, близких к норвежско-российской границе: другие посты радиационного наблюдения - на севере Норвегии и Лапландии - его не фиксировали.

Также ничего не сообщалось о присутствии цезия в пробах с российской стороны.

Сейчас источник появления цезия-137 неизвестен. В Баренцевом море работают несколько атомных ледоколов, а также атомные подводные лодки, которые с 16 сентября вышли на крупнейшие с холодной войны учения «Океан-2024».

Однако аналитики считают утечку цезия-137 произошедшую на реакторе, работающем в море очень маловероятным.

Другая возможность, по их мнению, может быть связана с разработкой или испытаниями российской ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Полигон для ее запуска находится на архипелаге Новая Земля, где СССР до 1990 года проводил ядерные испытания.

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