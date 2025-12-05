Норвегія придбає ще два підводні човни та ракети далекого радіусу дії

Міністерство оборони Норвегії заявило у п'ятницю, що планує придбати у Німеччини ще два підводні човни та окремо кілька одиниць далекобійної артилерії за значно вищою ціною, ніж раніше, частково через високий попит на військову техніку, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними ЗМІ, це замовлення на підводні човни доповнює вже чотири підводні човни, які скандинавська країна замовила німецькій компанії Thyssenkrupp (TKAG.DE). Нові підводні човни також будуть замовлені у морського підрозділу Thyssenkrupp, нещодавно виділеного в окрему компанію TKMS (TKMS.DE).

Акції TKMS, що підтвердила угоду, зросли на 1%.

Нове замовлення становитиме 46 мільярдів крон, внаслідок чого загальна вартість підводних човнів наблизиться до 100 мільярдів крон, частково через зростання цін на сировину та оборонне обладнання.

Додамо

Країни НАТО збільшують витрати на оборону під тиском президента США Дональда Трампа та стривожені вторгненням росії в Україну.

Норвегія здійснює моніторинг НАТО на великій території площею 2 мільйони квадратних кілометрів (772 000 квадратних миль) у Північній Атлантиці, яку використовують атомні підводні човни російського Північного флоту.

Ключовим завданням підводних човнів буде спостереження за російськими підводними човнами, база яких знаходиться на Кольському півострові, в районі Арктики, що межує з Норвегією.

"Ми бачимо, що російські сили в Північній Атлантиці та Баренцевому морі нарощують свою активність", - заявив міністр оборони Торе Сандвік.

Очікується, що перший із шести підводних човнів буде поставлений у 2029 році, повідомило міністерство.

Крім того, Норвегія планує закупити для своєї армії ракети великої дальності, здатні вражати цілі на відстані 500 км (310 миль) за 19 мільярдів крон.

Війна в Україні та переважання ракетних ударів показали західним країнам необхідність нарощування свого потенціалу.

"Нам важливо мати обороноздатність, яка може утримати потенційного противника від заподіяння нам збитків", - йдеться в заяві Sandvik.

