Норвегія придбає ще два підводні човни та ракети далекого радіусу дії

11:17 • 9382 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 11961 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 18585 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 31854 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 41882 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 37002 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 61969 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34338 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57169 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24627 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"

Ексклюзив

4 грудня, 15:01
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 61970 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Вашингтон
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Дипломатка

Норвегія придбає ще два підводні човни та ракети далекого радіусу дії

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Міноборони Норвегії придбає у Німеччини ще два підводні човни та далекобійну артилерію, збільшивши загальну вартість замовлення до майже 100 мільярдів крон. Це пов'язано зі зростанням цін на сировину та оборонне обладнання, а також з необхідністю протистояти активності російських підводних човнів.

Норвегія придбає ще два підводні човни та ракети далекого радіусу дії

Міністерство оборони Норвегії заявило у п'ятницю, що планує придбати у Німеччини ще два підводні човни та окремо кілька одиниць далекобійної артилерії за значно вищою ціною, ніж раніше, частково через високий попит на військову техніку, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними ЗМІ, це замовлення на підводні човни доповнює вже чотири підводні човни, які скандинавська країна замовила німецькій компанії Thyssenkrupp (TKAG.DE). Нові підводні човни також будуть замовлені у морського підрозділу Thyssenkrupp, нещодавно виділеного в окрему компанію TKMS (TKMS.DE).

Акції TKMS, що підтвердила угоду, зросли на 1%.

Нове замовлення становитиме 46 мільярдів крон, внаслідок чого загальна вартість підводних човнів наблизиться до 100 мільярдів крон, частково через зростання цін на сировину та оборонне обладнання.

Поява у Південної Кореї атомного підводного човна підвищить ризик гонки озброєнь в Азії - ЗМІ05.12.25, 14:54 • 618 переглядiв

Додамо

Країни НАТО збільшують витрати на оборону під тиском президента США Дональда Трампа та стривожені вторгненням росії в Україну.

Норвегія здійснює моніторинг НАТО на великій території площею 2 мільйони квадратних кілометрів (772 000 квадратних миль) у Північній Атлантиці, яку використовують атомні підводні човни російського Північного флоту.

Британія та Норвегія створюють спільний флот для протидії російським підводним човнам04.12.25, 05:26 • 4552 перегляди

Ключовим завданням підводних човнів буде спостереження за російськими підводними човнами, база яких знаходиться на Кольському півострові, в районі Арктики, що межує з Норвегією.

"Ми бачимо, що російські сили в Північній Атлантиці та Баренцевому морі нарощують свою активність", - заявив міністр оборони Торе Сандвік.

Очікується, що перший із шести підводних човнів буде поставлений у 2029 році, повідомило міністерство.

Крім того, Норвегія планує закупити для своєї армії ракети великої дальності, здатні вражати цілі на відстані 500 км (310 миль) за 19 мільярдів крон.

Війна в Україні та переважання ракетних ударів показали західним країнам необхідність нарощування свого потенціалу.

"Нам важливо мати обороноздатність, яка може утримати потенційного противника від заподіяння нам збитків", - йдеться в заяві Sandvik.

Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg04.12.25, 15:08 • 3934 перегляди

Антоніна Туманова

Техніка
Війна в Україні
НАТО
Дональд Трамп
Норвегія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна