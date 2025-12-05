$42.180.02
Норвегия приобретет еще две подводные лодки и ракеты дальнего радиуса действия

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Минобороны Норвегии приобретет у Германии еще две подводные лодки и дальнобойную артиллерию, увеличив общую стоимость заказа до почти 100 миллиардов крон. Это связано с ростом цен на сырье и оборонное оборудование, а также с необходимостью противостоять активности российских подводных лодок.

Норвегия приобретет еще две подводные лодки и ракеты дальнего радиуса действия

Министерство обороны Норвегии заявило в пятницу, что планирует приобрести у Германии еще две подводные лодки и отдельно несколько единиц дальнобойной артиллерии по значительно более высокой цене, чем ранее, отчасти из-за высокого спроса на военную технику, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, этот заказ на подводные лодки дополняет уже четыре подводные лодки, которые скандинавская страна заказала немецкой компании Thyssenkrupp (TKAG.DE). Новые подводные лодки также будут заказаны у морского подразделения Thyssenkrupp, недавно выделенного в отдельную компанию TKMS (TKMS.DE).

Акции TKMS, подтвердившей сделку, выросли на 1%.

Новый заказ составит 46 миллиардов крон, в результате чего общая стоимость подводных лодок приблизится к 100 миллиардам крон, отчасти из-за роста цен на сырье и оборонное оборудование.

Добавим

Добавим

Страны НАТО увеличивают расходы на оборону под давлением президента США Дональда Трампа и встревожены вторжением России в Украину.

Норвегия осуществляет мониторинг НАТО на большой территории площадью 2 миллиона квадратных километров (772 000 квадратных миль) в Северной Атлантике, которую используют атомные подводные лодки российского Северного флота.

Ключевой задачей подводных лодок будет наблюдение за российскими подводными лодками, база которых находится на Кольском полуострове, в районе Арктики, граничащем с Норвегией.

Ключевой задачей подводных лодок будет наблюдение за российскими подводными лодками, база которых находится на Кольском полуострове, в районе Арктики, граничащем с Норвегией.

"Мы видим, что российские силы в Северной Атлантике и Баренцевом море наращивают свою активность", - заявил министр обороны Торе Сандвик.

Ожидается, что первая из шести подводных лодок будет поставлена в 2029 году, сообщило министерство.

Кроме того, Норвегия планирует закупить для своей армии ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии 500 км (310 миль) за 19 миллиардов крон.

Война в Украине и преобладание ракетных ударов показали западным странам необходимость наращивания своего потенциала.

"Нам важно иметь обороноспособность, которая может удержать потенциального противника от причинения нам ущерба", - говорится в заявлении Сандвика.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

