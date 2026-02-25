Норвегія не обговорює примусове повернення українських біженців - Стьоре
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна не розглядає примусове повернення українських біженців. Він підкреслив незмінність позиції уряду щодо цього питання.
Норвегія не розглядає питання примусового повернення українських біженців, зокрема чоловіків, до України та не ухвалює рішень щодо мобілізації громадян іншої держави. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час пресконференції, відповідаючи на запитання щодо майбутнього близько 100 тисяч українців, які нині перебувають у країні, передає УНН.
Деталі
За словами Стьоре, позиція уряду є чіткою та незмінною.
"Ми не відправляємо людей додому з Норвегії. Ми прийняли ці сотні тисяч людей з України", – наголосив він.
Прем’єр підтвердив, що за останній час до Норвегії прибуло більше молодих українців, однак це не змінює підходів держави.
"Так, ви праві, за останній період більше молодих людей приїхало з України. Нам потрібно пройтися по міграційному законодавству, щоб робити це правильно", – зазначив Стьоре.
Він підкреслив, що питання оборони та мобілізації є виключною компетенцією України.
"Процес призову і захист України – це питання України, це не те, що ми визначаємо", – сказав прем’єр-міністр.
Водночас Норвегія прагне забезпечити стабільні умови для українців, які знайшли прихисток у країні.
"Ми хочемо, щоб була стабільна рамка для тих людей, які приїжджають до Норвегії", – наголосив Стьоре.
За його словами, уряд підтримує постійний діалог з українською стороною.
"Ми також у тісному контакті з нашими українськими партнерами", – додав він.
Нагадаємо
Президент України Зеленський заявив, що рф зробила мобілізацію токсичною, і доручив Міноборони шукати технологічні підходи.