Эксклюзив
13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Норвегия не обсуждает принудительное возвращение украинских беженцев - Стёре

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна не рассматривает принудительное возвращение украинских беженцев. Он подчеркнул неизменность позиции правительства по этому вопросу.

Норвегия не обсуждает принудительное возвращение украинских беженцев - Стёре

Норвегия не рассматривает вопрос принудительного возвращения украинских беженцев, в частности мужчин, в Украину и не принимает решений относительно мобилизации граждан другого государства. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о будущем около 100 тысяч украинцев, которые сейчас находятся в стране, передает УНН.

Детали

По словам Стере, позиция правительства является четкой и неизменной.

"Мы не отправляем людей домой из Норвегии. Мы приняли эти сотни тысяч людей из Украины", – подчеркнул он.

Премьер подтвердил, что за последнее время в Норвегию прибыло больше молодых украинцев, однако это не меняет подходов государства.

"Да, вы правы, за последний период больше молодых людей приехало из Украины. Нам нужно пройтись по миграционному законодательству, чтобы делать это правильно", – отметил Стере.

Он подчеркнул, что вопрос обороны и мобилизации является исключительной компетенцией Украины.

"Процесс призыва и защита Украины – это вопрос Украины, это не то, что мы определяем", – сказал премьер-министр.

В то же время Норвегия стремится обеспечить стабильные условия для украинцев, которые нашли убежище в стране.

"Мы хотим, чтобы была стабильная рамка для тех людей, которые приезжают в Норвегию", – подчеркнул Стере.

По его словам, правительство поддерживает постоянный диалог с украинской стороной.

"Мы также в тесном контакте с нашими украинскими партнерами", – добавил он.

Напомним

Президент Украины Зеленский заявил, что РФ сделала мобилизацию токсичной, и поручил Минобороны искать технологические подходы.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина