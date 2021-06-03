Норма про “володіння ЗМІ” олігархами призведе до скорочення кількості медіа - голова НСЖУ

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“Очевидно, пункт про "володіння медіа“ — одна із найбільш резонансних норм у цьому законопроекті, до якої була і буде прикута увага журналістів та медіаекспертів. Можливо, ці норми не були належним чином виписані чи захищені, тому їх прибрали. Але це не означає, що вони не повернуться у першому чи другому читанні. (...) Якщо ж у кінцевому законопроекті з’явиться жорстка заборона на "володіння медіа“, ми побачимо скорочення ЗМІ в Україні. "Деолігархізовані“ великі медіа — це великі збитки, які без створення передумов для економічної прибутковості на медійному ринку нічим не перекрити”, — вважає Томіленко.

Деталі

Голова НСЖУ вважає, що наразі українські медіа — фактично збитковий бізнес, якщо не мають донорських вливань або ж грантів, а олігархи виступають донорами найбільших ЗМІ.

“В Україні, коли ми говоримо про олігархів, ми розуміємо, що їх сфера діяльності не обмежується виключно бізнесом. Ці фігуранти використовують ЗМІ для лобіювання політичних інтересів та свого впливу. Тому медійна складова в законопроекті, безумовно, має бути. Цей законопроект зараз на стадії обговорення. Думаю, у будь-якому випадку норми по обмеженню впливу на медіа, особливо великі, будуть обговорюватися та прописуватися, тому що без них олігархічний устрій у країні не змінити", - вважає Томіленко.

"З іншого боку, разом з боротьбою з олігархічними впливами в медіа, ми в журналістській спільноті неодноразово закликали Президента та владу підтримувати незалежні медіа та інформаційний простір. Щоб в Україні був ресурс економічної стійкості, незалежності ЗМІ. Тому що сьогодні олігархи, по суті, донори найбільших ЗМІ. Ми ж знаємо що цей бізнес збитковий без грантів або донорської допомоги. Тому ми і говоримо, що українці лише тоді матимуть доступ до чесних новин, до гарного і об’єктивного інформування, коли у редакцій буде економічний ресурс, прибуток. А влада наразі не втілює жодних антикризових заходів з підтримки та розвитку медійного ринку — тільки обмеження”, — додав голова НСЖУ.

Контекст

На сайті парламенту оприлюднено текст законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) поданий до ВР Президентом Володимиром Зеленським.

Законопроект визначає ознаки, за якими людина, може бути ідентифікована як олігарх. Так, вона має брати участь у політичному житті; мати значний вплив на засоби масової інформації; бути кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта господарювання, який на день введення в дію закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції” та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2270 грн, отже підтверджена вартість активів станом на зараз має перевищувати 2 млрд грн). При розрахунку вартості активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.

Цікаво, що в документі немає норм, які безпосередньо регулюють питання володіння олігархами ЗМІ. За неофіційною інформацією, при розробці законопроекту ці норми були, але врешті їх прибрали.

Наразі головним наслідками набуття статусу олігарха будуть, у разі ухвалення закону у теперішньому вигляді, потрапляння до Реєстру олігархів, заборона фінансування політичних партій, заборона на участь у великій приватизації та необхідність подання олігархом декларації.