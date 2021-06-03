Норма о "владении СМИ" олигархами приведет к сокращению количества медиа - глава НСЖУ

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"Очевидно, пункт о "владении медиа" - одна из самых резонансных норм в этом законопроекте, к которой было и будет приковано внимание журналистов и медиаэкспертов. Возможно, эти нормы не были должным образом выписаны или защищены, поэтому их убрали. Но это не значит, что они не вернутся в первом или втором чтении. (...) Если же в конечном законопроекте появится жесткий запрет на "владение медиа", мы увидим сокращение СМИ в Украине. "Деолигархизованные" большие медиа - это большие убытки, которые без создания предпосылок для экономической доходности на медийном рынке ничем не перекрыть", - считает Томиленко.

Детали

Председатель НСЖУ считает, что сейчас украинские медиа - фактически убыточный бизнес, если не имеют донорских вливаний или грантов, а олигархи выступают донорами крупнейших СМИ.

"В Украине, когда мы говорим об олигархах, мы понимаем, что их сфера деятельности не ограничивается исключительно бизнесом. Эти фигуранты используют СМИ для лоббирования политических интересов и своего влияния. Поэтому медийная составляющая в законопроекте, безусловно, должна быть. Этот законопроект сейчас на стадии обсуждения. Думаю, в любом случае нормы по ограничению влияния на медиа, особенно крупные, будут обсуждаться и прописываться, потому что без них олигархический строй в стране не изменить", - считает Томиленко.

"С другой стороны, вместе с борьбой с олигархическими воздействиями в медиа, мы в журналистском сообществе неоднократно призывали президента и власть поддерживать независимые СМИ и информационное пространство. Чтобы в Украине был ресурс экономической устойчивости, независимости СМИ. Потому что сегодня олигархи, по сути, доноры крупнейших СМИ. Мы же знаем, что этот бизнес убыточен без грантов или донорской помощи. Поэтому мы и говорим, что украинцы только тогда будут иметь доступ к честным новостям, к хорошему и объективному информированию, когда у редакции будет экономический ресурс, прибыль. А власть пока не внедряет никаких антикризисных мер по поддержке и развитию медийного рынка - только ограничения", - добавил председатель НСЖУ.

Контекст

На сайте парламента обнародован текст законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), поданный в ВР Президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект определяет признаки, по которым человек может быть идентифицирован как олигарх. Так, он должен принимать участие в политической жизни; иметь значительное влияние на средства массовой информации; быть конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, что в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2270 грн, следовательно, подтвержденная стоимость активов по состоянию на сейчас должна превышать 2 млрд грн). При расчете стоимости активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.

Интересно, что в документе нет норм, которые непосредственно регулируют вопросы владения олигархами СМИ. По неофициальной информации, при разработке законопроекта эти нормы были, но в конце их убрали.

Сейчас главными последствиями получения статуса олигарха будут, в случае принятия закона в нынешнем виде, попадание в Реестр олигархов, запрет финансирования политических партий, запрет на участие в большой приватизации и необходимость представления олигархом декларации.