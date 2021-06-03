Олігархам приготуватися: головні норми закону про деолігархізацію

Проект закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) поданий до парламенту Президентом Володимиром Зеленським.

Законопроект визначає низку термінів, зокрема торкається і ЗМІ.

Так, документ визначає, що електронний засіб масової інформації – це засіб поширення періодично оновлюваної інформації для невизначеного заздалегідь кола суб'єктів у електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет під сталою назвою як індивідуалізуючою ознакою. Не вважається електронним засобом масової інформації профіль (акаунт) в соціальних мережах в мережі Інтернет. А також визначає, що засіб масової інформації – будь-який з таких суб'єктів: друкований засіб масової інформації, електронний засіб масової інформації, інформаційне агентство, канал мовлення.

Окрім того, з’являється термін контролер - особа, яка володіє можливістю здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність засобу масової інформації безпосередньо або через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара, або незалежно від статусу бенефіціара здійснювати такий вплив на основі договору чи будь-яким іншим чином.

Хто такий олігарх?

Стаття друга законопроекту окреслює ознаки олігарха. Це - особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, а в контексті цього законопроекту вона одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2270 грн, отже підтверджена вартість активів станом на зараз має перевищувати 2 млрд грн). При розрахунку вартості активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.

Участь у політичному житті

Для того, аби відповідати цій ознаці, потенційний олігарх має бути Президентом України, або ж належати до керівництва ВР чи бути народним депутатом, Прем'єр-міністром або ж міністром чи кимось із заступників міністрів, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету міністрів, головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, головою Національного банку України, керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першим заступником та заступником, та/або бути пов'язаною особою з вище зазначеними діячами, та/або обіймати посаду у керівних органах політичної партії, та/або фінансувати діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Як бачимо – коло осіб доволі широке.

Значний вплив на засоби масової інформації

Під значним впливом на ЗМІ законотворці розуміють те, що особа є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації, та/або є контролером засобу/засобів масової інформації, та/або була бенефіціаром або контролером засобу/засобів масової інформації станом на дату набрання чинності цим законом, однак втратила такий статус до дня введення цього закону в дію, внаслідок чого бенефіціаром або контролером такого засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не володіє бездоганною діловою репутацією у розумінні цього законопроекту (наприклад, в цієї особи не має бути не погашеної та не знятої судимості, до особи не мають бути застосовані санкції (окрім санкцій з боку держави-агресора), вона не може бути внесеною до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або ж такою, що позбавлена права обіймати певні посади тощо).

Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Вводиться в дію указом Президента.

Реєстр олігархів

В Україні, у разі ухвалення закону, буде запроваджений Реєстр осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Рішення Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи олігархом буде підставою для включення її до Реєстру. Виключення з Реєстру також ухвалюється РНБО.

Реєстр буде публічним. Формування та ведення Реєстру забезпечується Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

Реєстр міститиме такі відомості:

1) рішення Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та обставини, які обґрунтовують ухвалення такого рішення;

2) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарха);

3) декларації про контакти з особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або її представниками;

4) рішення Ради національної безпеки і оборони України про виключення особи з Реєстру та обставини, які обґрунтовують ухвалення такого рішення.

Включення особи до Реєстру матиме правові наслідки. Таким особам буде заборонено:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Декларація про контакти

У випадку контакту публічного службовця (а йдеться про Президента, керівників органів влади, служб та відомств тощо), з особою, включеною в Реєстр олігархів, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Однак така декларація про контакти не подається у випадку, якщо контакт відбувся під час участі публічних службовців в офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання; судових засіданнях; офіційних заходах (нарадах), ініційованих органами державної влади, інформація про які (із зазначенням повного переліку учасників та предмета обговорення) розміщена на офіційному вебсайті відповідного органу державної влади.

Декларація про контакти міститиме відомості про особу, яка її подала; особу, яка включена до Реєстру, її представника, з якою (яким) відбувся контакт; дату і місце зустрічі (розмови), її короткий зміст.

Законопроект також вносить зміни в низку інших законодавчих актів, зокрема у розрізі відповідальності посадових осіб за порушення норм цього законопроекту. Наприклад, голова Служби безпеки України, його заступники підлягають звільненню у разі порушення закону про олігархів в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.