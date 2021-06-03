Олигархам приготовиться: главные нормы закона о деолигархизации

Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) подан в парламент Президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект определяет ряд терминов, в частности касается и СМИ.

Так, документ определяет, что электронное средство массовой информации - это средство распространения периодически обновляемой информации для неопределенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием в качестве индивидуализирующего признака. Не считается электронным средством массовой информации профиль (аккаунт) в социальных сетях в Интернете. А также определяется, что средство массовой информации - любое из таких субъектов: печатное средство массовой информации, электронное средство массовой информации, информационное агентство, канал вещания.

Кроме того, появляется термин контролер - лицо, обладающее возможностью осуществлять решающее влияние на управление или деятельность средства массовой информации непосредственно или через других лиц путем реализации прав бенефициара, или независимо от статуса бенефициара осуществлять такое влияние на основании договора или любым другим образом.

Кто такой олигарх?

Статья вторая законопроекта определяет признаки олигарха. Это - лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, а в контексте этого законопроекта он одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на 1 января 2021 года прожиточный минимум составляет 2270 грн, следовательно подтвержденная стоимость активов по состоянию на сейчас должна превышать 2 млрд грн). При расчете стоимости активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.

Участие в политической жизни

Для того, чтобы соответствовать этому признаку, потенциальный олигарх должен быть Президентом Украины, или же принадлежать к руководству ВР или быть народным депутатом, Премьер-министром или министром или кем-то из заместителей министров, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров, председателем Службы безопасности Украины, Генеральным прокурором, председателем Национального банка Украины, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его первым заместителем и заместителем, и/или быть связанным лицом с выше указанными деятелями, и/или занимать должность в руководящих органах политической партии, и/или финансировать деятельность политической партии, политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Как видим - круг лиц довольно широк.

Значительное влияние на средства массовой информации

Под значительным влиянием на СМИ законодатели понимают то, что лицо является бенефициаром средства/средств массовой информации и/или является контроллером средства/средств массовой информации и/или было бенефициаром или контроллером средства/средств массовой информации на дату вступления в силу этого закона, однако потеряло такой статус до дня введения этого закона в действие, в результате чего бенефициаром или контролером такого средства массовой информации стало связанное лицо или лицо, не обладающее безупречной деловой репутацией в понимании этого законопроекта (например, у этого лица не должно быть непогашенной и не снятой судимости, к лицу не должны быть применены санкции (кроме санкций со стороны государства-агрессора), оно не может быть внесено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или же лишенным права занимать определенные должности и т.д.).

Решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольный комитет Украины. Вводится в действие указом Президента.

Реестр олигархов

В Украине, в случае принятия закона, будет введен Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о признании лица олигархом будет основанием для включения его в Реестр. Исключение из Реестра также принимается СНБО.

Реестр будет публичным. Формирование и ведение Реестра обеспечивается Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Реестр будет содержать следующие сведения:

1) решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), и обстоятельства, обосновывающие принятие такого решения;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигарха);

3) декларации о контактах с лицом, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), или его представителями;

4) решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об исключении лица из Реестра и обстоятельства, обосновывающие принятие такого решения.

Включение лица в Реестр будет иметь правовые последствия. Таким лицам будет запрещено:

1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Декларация о контактах

В случае контакта публичного служащего (а речь идет о Президенте, руководителях органов власти, служб и ведомств), с лицом, включенным в Реестр олигархов, или его представителем, такой служащий обязан подать декларацию о контактах. Однако такая декларация о контактах не подается в случае, если контакт произошел во время участия публичных служащих в официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или через Интернет в режиме, доступном для массового приема; судебных заседаниях; официальных мероприятиях (совещаниях), инициированных органами государственной власти, информация о которых (с указанием полного перечня участников и предмета обсуждения) есть на официальном веб-сайте соответствующего органа государственной власти.

Декларация о контактах будет содержать сведения о лице, которое его подало; лице, включенном в Реестр, его представителе, с которой (которым) произошел контакт; дате и месте встречи (беседы), ее краткое содержание.

Законопроект также вносит изменения в ряд других законодательных актов, в частности в разрезе ответственности должностных лиц за нарушение норм этого законопроекта. Например, председатель Службы безопасности Украины, его заместители подлежат увольнению в случае нарушения закона об олигархах в части представления, соблюдения сроков представления декларации о контактах.