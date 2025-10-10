Нобелівська премія миру 2025: в Осло перевірять можливий витік інформації про ім'я лауреата

Виникли підозри, що ще до офіційного оголошення лауреата Нобелівської премії миру, яку отримала політик Марія Коріна Мачадо з Венесуели, її ім'я могли дізнатися, передає УНН із посиланням на DW та Handelsblatt.

За даними ЗМІ, Норвезький Нобелівський інститут проводить внутрішню перевірку можливого витоку.

За даними журналістів, у ніч проти 10 жовтня на одному з букмекерських сайтів несподівано зросли ставки на перемогу Мачадо. Декілька з них - на суми в десятки тисяч доларів. Повідомляється, що один із гравців вперше зареєструвався на платформі та поставив на перемогу Мачадо 67 820 доларів (близько 58 500 євро). При цьому ні політологи, ні букмекерські аналітики не розглядали її як імовірну переможницю.

Нагадаємо

Норвезький Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її роботу з просування демократичних прав народу Венесуели. Дональд Трамп не отримав нагороду, попри його кампанію з лобіювання.