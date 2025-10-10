Нобелевская премия мира 2025: в Осло проверят возможную утечку информации об имени лауреата
Норвежский Нобелевский институт проводит внутреннюю проверку возможной утечки информации о лауреате Нобелевской премии мира. На букмекерских сайтах неожиданно выросли ставки на победу Марии Корины Мачадо.
Возникли подозрения, что еще до официального объявления лауреата Нобелевской премии мира, которую получила политик Мария Корина Мачадо из Венесуэлы, ее имя могли узнать, передает УНН со ссылкой на DW и Handelsblatt.
По данным СМИ, Норвежский Нобелевский институт проводит внутреннюю проверку возможной утечки.
По данным журналистов, в ночь на 10 октября на одном из букмекерских сайтов неожиданно выросли ставки на победу Мачадо. Несколько из них – на суммы в десятки тысяч долларов. Сообщается, что один из игроков впервые зарегистрировался на платформе и поставил на победу Мачадо 67 820 долларов (около 58 500 евро). При этом ни политологи, ни букмекерские аналитики не рассматривали ее как вероятную победительницу.
Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Дональд Трамп не получил награду, несмотря на его кампанию по лоббированию.