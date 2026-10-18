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Соціальна мережа
The Guardian
Bild

Німеччина планує заборонити соцмережі дітям до 13 років

Київ • УНН

 • 624 перегляди

У Німеччині хочуть заборонити соцмережі дітям до 13 років і обмежити їх для підлітків. Платформи зобов’яжуть вимкнути рекомендації.

Німеччина планує заборонити соцмережі дітям до 13 років

У Німеччині планують заборонити дітям до 13 років користуватися соцмережами та обмежити їх використання підлітками. Про це повідомляє Bild, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що натомість для молодших школярів хочуть запровадити програму, яка навчатиме дітей користуватися штучним інтелектом і розуміти пов’язані з ним ризики.

Виняток буде зроблено для сервісів, які явно відповідають віку. Для підлітків віком від 13 до 18 років плануються багаторівневі обмеження використання. Конкретика цих обмежень ще не визначена

- йдеться у статті.

Вказується, що платформи також планують зобов’язати вимикати алгоритми рекомендацій за замовчуванням і запобігати використанню функцій, що сприяють залежності.

Нагадаємо

Європейський Союз планує запровадити заборону на доступ до соціальних мереж, платформ для обміну відео, чат-ботів зі штучним інтелектом та онлайн-ігор для осіб віком до 15 років.

У Франції заблокували законопроєкт про заборону соцмереж для дітей14.08.26, 22:25 • 8366 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Європейський Союз
Німеччина