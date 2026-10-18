Германия планирует запретить социальные сети детям младше 13 лет
Киев • УНН
В Германии хотят запретить социальные сети детям младше 13 лет и ограничить их использование для подростков. Платформы обяжут отключить рекомендации.
В Германии планируют запретить детям до 13 лет пользоваться соцсетями и ограничить их использование подростками. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что вместо этого для младших школьников хотят ввести программу, которая будет учить детей пользоваться искусственным интеллектом и понимать связанные с ним риски.
Исключение будет сделано для сервисов, которые явно соответствуют возрасту. Для подростков в возрасте от 13 до 18 лет планируются многоуровневые ограничения использования. Конкретика этих ограничений ещё не определена
Указывается, что платформы также планируют обязать отключать алгоритмы рекомендаций по умолчанию и предотвращать использование функций, способствующих зависимости.
Напомним
Европейский Союз планирует ввести запрет на доступ к социальным сетям, платформам для обмена видео, чат-ботам с искусственным интеллектом и онлайн-играм для лиц младше 15 лет.
Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей14.08.26, 22:25 • 8366 просмотров