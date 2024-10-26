Німеччина планує витратити 2,1 млрд євро на нові крилаті ракети Taurus Neo
Київ • УНН
Міноборони Німеччини планує закупити 600 нових крилатих ракет Taurus Neo для Бундесверу. Перші поставки очікуються у 2029 році, проте фінансування проєкту поки що не затверджено.
Німеччина планує оснастити свою армію новою моделлю далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомив журнал Spiegel, пише УНН.
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За інформацією Spiegel, міністр оборони Борис Пісторіус планує закупити нові крилаті ракети Taurus. Міноборони ФРН уже подало до бюджетного комітету проєкт у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік.
Для Німеччини було б доцільно з військового погляду замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo на суму близько 2,1 млрд євро, а перші ракети могли б поставити 2029 року, вважає відомство.
Однак фінансування проєкту поки що незрозуміле, через що проєкт залишається опціональним в індивідуальному плані міноборони. Для запуску проєкту відомству потрібно близько 350 мільйонів євро у 2025 році. Більшість витрат на високотехнологічну зброю буде сплачено не раніше 2029 року.
Поки що у Бундесверу є близько 600 одиниць старої моделі Taurus. Системи озброєння призначені для атак у глибокому тилу противника і наразі проходять масштабну модернізацію.
Нагадаємо
У вересні канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре підтвердив, що Німеччина не буде поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Водночас за його словами, Берлін прагне нарощувати власну військову потужність, адже німецькі війська мають стати головною опорою стримування агресії рф в Європі.
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