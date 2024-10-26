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Німеччина планує витратити 2,1 млрд євро на нові крилаті ракети Taurus Neo

Київ • УНН

 • 49473 перегляди

Міноборони Німеччини планує закупити 600 нових крилатих ракет Taurus Neo для Бундесверу. Перші поставки очікуються у 2029 році, проте фінансування проєкту поки що не затверджено.

Німеччина планує витратити 2,1 млрд євро на нові крилаті ракети Taurus Neo

Німеччина планує оснастити свою армію новою моделлю далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомив журнал Spiegel, пише УНН.

Деталі

За інформацією Spiegel, міністр оборони Борис Пісторіус планує закупити нові крилаті ракети Taurus. Міноборони ФРН уже подало до бюджетного комітету проєкт у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік.

Для Німеччини було б доцільно з військового погляду замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo на суму близько 2,1 млрд євро, а перші ракети могли б поставити 2029 року, вважає відомство.

Однак фінансування проєкту поки що незрозуміле, через що проєкт залишається опціональним в індивідуальному плані міноборони. Для запуску проєкту відомству потрібно близько 350 мільйонів євро у 2025 році. Більшість витрат на високотехнологічну зброю буде сплачено не раніше 2029 року.

Поки що у Бундесверу є близько 600 одиниць старої моделі Taurus. Системи озброєння призначені для атак у глибокому тилу противника і наразі проходять масштабну модернізацію.

Нагадаємо

У вересні канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре підтвердив, що Німеччина не буде поставляти крилаті ракети Taurus в Україну. Водночас за його словами, Берлін прагне нарощувати власну військову потужність, адже німецькі війська мають стати головною опорою стримування агресії рф в Європі.

Німеччина та Велика Британія підписали угоду про військову співпрацю: що до неї включено23.10.24, 19:34 • 20817 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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