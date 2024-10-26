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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия планирует потратить 2,1 млрд евро на новые крылатые ракеты Taurus Neo

Германия планирует потратить 2,1 млрд евро на новые крылатые ракеты Taurus Neo

Киев  •  УНН

12:34 • 2484 просмотра

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Минобороны Германии планирует закупить 600 новых крылатых ракет Taurus Neo для Бундесвера. Первые поставки ожидаются в 2029 году, однако финансирование проекта пока не утверждено.

Германия планирует оснастить свою армию новой моделью дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил журнал Spiegel, пишет УНН.

Детали

По информации Spiegel, министр обороны Борис Писториус планирует закупить новые крылатые ракеты Taurus. Минобороны ФРГ уже подало в бюджетный комитет проект в конфиденциальных документах бюджета на 2025 год.

Для Германии было бы целесообразно с военной точки зрения заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo на сумму около 2,1 млрд евро, а первые ракеты могли бы поставить в 2029 году, считает ведомство.

Однако финансирование проекта пока непонятно, из-за чего проект остается опциональным в индивидуальном плане минобороны. Для запуска проекта ведомству нужно около 350 миллионов евро в 2025 году. Большинство расходов на высокотехнологичное оружие будет оплачено не ранее 2029 года.

Пока что у Бундесвера есть около 600 единиц старой модели Taurus. Системы вооружения предназначены для атак в глубоком тылу противника и сейчас проходят масштабную модернизацию.

Напомним

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия не будет поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину. В то же время, по его словам, Берлин стремится наращивать собственную военную мощь, ведь немецкие войска должны стать главной опорой сдерживания агрессии РФ в Европе.

Германия и Великобритания подписали соглашение о военном сотрудничестве: что в него включено23 октября 2024, 16:34 • 19244 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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