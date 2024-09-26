Війська Німеччини готові стати центром стримування агресії рф в Європі - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини заявив про плани посилення військової присутності в Європі. До 2025 року планується привести в готовність понад 35 000 військових, 200 літаків та додаткові сили.
Берлін прагне нарощувати власну військову потужність, адже німецькі війська мають стати головною опорою стримування агресії рф в Європі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пише DW, передає УНН.
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Пісторіус наголосив, що війна в Україні для росії є лише початком. Міністр переконаний, що справжній ворог путіна це вільний і незалежний, демократичний спосіб життя.
Він також пошкодував про занадто слабку реакцію Заходу на окупацію Криму у 2014 році. За його словами, тоді союзники замість того, щоб відреагувати на цей сигнал, натиснули кнопку "відкласти сигнал тривоги".
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Пісторіус підтвердив плани Берліна до 2027 року розгорнути у Литві повноцінну бригаду. Направляти військовослужбовців розпочнуть уже цього року.
Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центральний логістичний вузол в Європі, що гарантує, що війська можуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби
Очільник міноборони Німеччини заявив, що понад 35 000 німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати і додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність до 2025 року.
Нагадаємо
Командування логістики НАТО Александр Соллфранк заявив, що НАТО готує план транспортування великої кількості поранених військовослужбовців від лінії фронту у разі війни з росією.