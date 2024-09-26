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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска Германии готовы стать центром сдерживания агрессии РФ в Европе - Писториус

Войска Германии готовы стать центром сдерживания агрессии РФ в Европе - Писториус

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 12:20  •  4522 просмотра

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Министр обороны Германии заявил о планах усиления военного присутствия в Европе. К 2025 году планируется привести в готовность более 35 000 военных, 200 самолетов и дополнительные силы.

Берлин стремится наращивать собственную военную мощь, ведь немецкие войска должны стать главной опорой сдерживания агрессии РФ в Европе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус пишет DW, передает УНН.

Детали

Писториус отметил, что война в Украине для России является лишь началом. Министр убежден, что настоящий враг путина это свободный и независимый, демократический образ жизни.

Он также пожалел о слишком слабой реакции Запада на оккупацию Крыма в 2014 году. По его словам, тогда союзники вместо того, чтобы отреагировать на этот сигнал, нажали кнопку «отложить сигнал тревоги».

Министр обороны Германии: "В 2029 году россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО"12 июня 2024, 14:31 • 16162 просмотра

Писториус подтвердил планы Берлина до 2027 года развернуть в Литве полноценную бригаду. Направлять военнослужащих начнут уже в этом году.

Мы осознаем свою ответственность как центральный логистический узел в Европе, гарантирующий, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости

- заявил Писториус. 

Глава минобороны Германии заявил, что более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году. 

Напомним,

Командование логистики НАТО Александр Соллфранк заявил, что НАТО готовит план транспортировки большого количества раненых военнослужащих от линии фронта в случае войны с Россией.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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