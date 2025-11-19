Німеччина екстрадувала в Україну учасника наркоорганізації, причетної до міжнародної контрабанди - Офіс генпрокурора
Київ • УНН
Чоловік був частиною групи, що виготовляла та збувала PVP, 4-ММС, амфетамін, а також контрабандою доправляла наркотики до ЄС.
Федеративна Республіка Німеччина екстрадувала до України учасника наркоорганізації, причетної до міжнародної контрабанди. Чоловіка підозрюють у вчиненні тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Деталі
Фігурантом є громадянин України: за даними слідства, він був учасником злочинної організації, до складу якої входили й окремі правоохоронці. Група займалася виготовленням та збутом великих партій PVP, 4-ММС та амфетаміну, а також організувала канали контрабанди наркотиків до країн ЄС.
Під час слідчих дій було виявлено і вилучено понад 300 кг заборонених речовин. Також було затримано інших учасників синдикату, серед них - працівник правоохоронного органу. У січні 2025 року обвинувальний акт щодо них вже скеровано до суду.
Екстрадованому українцю повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що з Німеччини в Україну повернули одного з обвинувачених у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.