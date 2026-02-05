Nike під розслідуванням через можливу Nike опинилася під розслідуванням через можливу дискримінацію білих працівниківбілих працівників

$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 7178 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 14487 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 12950 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 13460 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 15345 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16067 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13802 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13182 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19651 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26510 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Nike під розслідуванням через можливу дискримінацію білих працівників

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Комісія з рівних можливостей працевлаштування США розслідує Nike через можливу дискримінацію білих працівників. Компанію підозрюють у тому, що її амбітні цілі щодо расової різноманітності призвели до системної дискримінації білих співробітників.

Nike під розслідуванням через можливу Nike опинилася під розслідуванням через можливу дискримінацію білих працівниківбілих працівників

Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) розпочала масштабну перевірку кадрової політики корпорації Nike Inc. Компанію підозрюють у тому, що її амбітні цілі щодо расової різноманітності персоналу призвели до системної дискримінації білих співробітників та кандидатів на роботу, що суперечить чинному трудовому законодавству. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Про розслідування, яке триває ще з 2024 року, стало відомо у середу, 4 лютого, після подання документів до федерального суду Міссурі. Комісія EEOC звинуватила Nike у ненаданні достатньої інформації та ігноруванні частини судових запитів. Речник Nike у відповідь назвав таку ескалацію "несподіваною", заявивши, що компанія вже передала тисячі сторінок документації та діяла добросовісно.

Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22.08.25, 13:17 • 58696 переглядiв

Суть претензій зосереджена на Розділі VII Закону про громадянські права 1964 року. Комісія перевіряє, чи не призвело прагнення Nike збільшити частку меншин на керівних посадах (директорів і вище) до 30% до 2025 року до утисків інших працівників під час найму, підвищення або стажування. Дані Bloomberg підтверджують, що у 2020-2021 роках Nike продемонструвала один із найвищих показників найму небілих працівників серед найбільших компаній США.

Політика Трампа проти програм DEI

Активізація цього розслідування збігається з курсом адміністрації Дональда Трампа, який зробив боротьбу з програмами "різноманітності, рівності та інклюзії" (DEI) одним зі своїх пріоритетів. Президент неодноразово закликав федеральні агентства виявляти та припиняти корпоративні практики, які він вважає дискримінаційними щодо білого населення США.

Наразі EEOC звернулася до суду з вимогою зобов'язати Nike надати повний обсяг запитуваних даних про програми наставництва та розвитку лідерства. Якщо провину компанії буде доведено, це може створити важливий юридичний прецедент для перегляду політик найму в багатьох інших транснаціональних корпораціях, що впроваджували аналогічні расові квоти.

У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина04.12.25, 04:08 • 11826 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Вибори в США
Міссурі (штат)
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки