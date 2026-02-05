Nike під розслідуванням через можливу Nike опинилася під розслідуванням через можливу дискримінацію білих працівниківбілих працівників

Комісія з рівних можливостей працевлаштування США (EEOC) розпочала масштабну перевірку кадрової політики корпорації Nike Inc. Компанію підозрюють у тому, що її амбітні цілі щодо расової різноманітності персоналу призвели до системної дискримінації білих співробітників та кандидатів на роботу, що суперечить чинному трудовому законодавству. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Про розслідування, яке триває ще з 2024 року, стало відомо у середу, 4 лютого, після подання документів до федерального суду Міссурі. Комісія EEOC звинуватила Nike у ненаданні достатньої інформації та ігноруванні частини судових запитів. Речник Nike у відповідь назвав таку ескалацію "несподіваною", заявивши, що компанія вже передала тисячі сторінок документації та діяла добросовісно.

Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку

Суть претензій зосереджена на Розділі VII Закону про громадянські права 1964 року. Комісія перевіряє, чи не призвело прагнення Nike збільшити частку меншин на керівних посадах (директорів і вище) до 30% до 2025 року до утисків інших працівників під час найму, підвищення або стажування. Дані Bloomberg підтверджують, що у 2020-2021 роках Nike продемонструвала один із найвищих показників найму небілих працівників серед найбільших компаній США.

Політика Трампа проти програм DEI

Активізація цього розслідування збігається з курсом адміністрації Дональда Трампа, який зробив боротьбу з програмами "різноманітності, рівності та інклюзії" (DEI) одним зі своїх пріоритетів. Президент неодноразово закликав федеральні агентства виявляти та припиняти корпоративні практики, які він вважає дискримінаційними щодо білого населення США.

Наразі EEOC звернулася до суду з вимогою зобов'язати Nike надати повний обсяг запитуваних даних про програми наставництва та розвитку лідерства. Якщо провину компанії буде доведено, це може створити важливий юридичний прецедент для перегляду політик найму в багатьох інших транснаціональних корпораціях, що впроваджували аналогічні расові квоти.

У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина