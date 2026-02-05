Nike под расследованием из-за возможной дискриминации белых сотрудников

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 февраля, 21:10 • 6222 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 13414 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 12313 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 12929 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 14883 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15776 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13634 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13122 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19600 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26437 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
93%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 5078 просмотра
Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса4 февраля, 18:34 • 3618 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ4 февраля, 21:02 • 6786 просмотра
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе4 февраля, 21:26 • 3316 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 3814 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 34329 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 64876 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 65458 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 104556 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 111978 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Прага
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 3900 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 3082 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 5158 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 10168 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 8300 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Сериал

Nike под расследованием из-за возможной дискриминации белых сотрудников

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Комиссия по равным возможностям трудоустройства США расследует Nike из-за возможной дискриминации белых сотрудников. Компанию подозревают в том, что ее амбициозные цели по расовому разнообразию привели к системной дискриминации белых сотрудников.

Nike под расследованием из-за возможной дискриминации белых сотрудников

Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) начала масштабную проверку кадровой политики корпорации Nike Inc. Компанию подозревают в том, что ее амбициозные цели по расовому разнообразию персонала привели к системной дискриминации белых сотрудников и кандидатов на работу, что противоречит действующему трудовому законодательству. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

О расследовании, которое продолжается еще с 2024 года, стало известно в среду, 4 февраля, после подачи документов в федеральный суд Миссури. Комиссия EEOC обвинила Nike в непредоставлении достаточной информации и игнорировании части судебных запросов. Представитель Nike в ответ назвал такую эскалацию "неожиданной", заявив, что компания уже передала тысячи страниц документации и действовала добросовестно.

После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22.08.25, 13:17 • 58696 просмотров

Суть претензий сосредоточена на Разделе VII Закона о гражданских правах 1964 года. Комиссия проверяет, не привело ли стремление Nike увеличить долю меньшинств на руководящих должностях (директоров и выше) до 30% к 2025 году к притеснениям других работников при найме, повышении или стажировке. Данные Bloomberg подтверждают, что в 2020-2021 годах Nike продемонстрировала один из самых высоких показателей найма небелых работников среди крупнейших компаний США.

Политика Трампа против программ DEI

Активизация этого расследования совпадает с курсом администрации Дональда Трампа, который сделал борьбу с программами "разнообразия, равенства и инклюзии" (DEI) одним из своих приоритетов. Президент неоднократно призывал федеральные агентства выявлять и пресекать корпоративные практики, которые он считает дискриминационными в отношении белого населения США.

Сейчас EEOC обратилась в суд с требованием обязать Nike предоставить полный объем запрашиваемых данных о программах наставничества и развития лидерства. Если вина компании будет доказана, это может создать важный юридический прецедент для пересмотра политик найма во многих других транснациональных корпорациях, внедрявших аналогичные расовые квоты.

В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина04.12.25, 04:08 • 11825 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Выборы в США
Миссури
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты