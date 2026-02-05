Nike под расследованием из-за возможной дискриминации белых сотрудников

Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) начала масштабную проверку кадровой политики корпорации Nike Inc. Компанию подозревают в том, что ее амбициозные цели по расовому разнообразию персонала привели к системной дискриминации белых сотрудников и кандидатов на работу, что противоречит действующему трудовому законодательству. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

О расследовании, которое продолжается еще с 2024 года, стало известно в среду, 4 февраля, после подачи документов в федеральный суд Миссури. Комиссия EEOC обвинила Nike в непредоставлении достаточной информации и игнорировании части судебных запросов. Представитель Nike в ответ назвал такую эскалацию "неожиданной", заявив, что компания уже передала тысячи страниц документации и действовала добросовестно.

Суть претензий сосредоточена на Разделе VII Закона о гражданских правах 1964 года. Комиссия проверяет, не привело ли стремление Nike увеличить долю меньшинств на руководящих должностях (директоров и выше) до 30% к 2025 году к притеснениям других работников при найме, повышении или стажировке. Данные Bloomberg подтверждают, что в 2020-2021 годах Nike продемонстрировала один из самых высоких показателей найма небелых работников среди крупнейших компаний США.

Политика Трампа против программ DEI

Активизация этого расследования совпадает с курсом администрации Дональда Трампа, который сделал борьбу с программами "разнообразия, равенства и инклюзии" (DEI) одним из своих приоритетов. Президент неоднократно призывал федеральные агентства выявлять и пресекать корпоративные практики, которые он считает дискриминационными в отношении белого населения США.

Сейчас EEOC обратилась в суд с требованием обязать Nike предоставить полный объем запрашиваемых данных о программах наставничества и развития лидерства. Если вина компании будет доказана, это может создать важный юридический прецедент для пересмотра политик найма во многих других транснациональных корпорациях, внедрявших аналогичные расовые квоты.

