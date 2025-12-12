"Нікчемні заяви москви": Кислиця відповів на пропозиції рф "юридично зобов'язуючих гарантій"

Представник делегації України на мирних переговорах, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця відреагував на заяви з росії про "якісь юридично зобов'язуючі гарантії не нападати", назвавши їх нікчемними, пише УНН.

"У відповідь на нікчемні заяви москви, поширені деякими ЗМІ, про те, що росія пропонує якісь юридично зобов'язуючі гарантії не нападати, ми можемо подумати про довіру до неї, коли вже існуючі правові положення Кримінального кодексу росії будуть застосовані до тих, хто розпочав поточну агресію", - написав представник делегації України на мирних переговорах, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, вказавши на статтю 353 кк рф про "планування, підготовка, початок або ведення агресивної війни".

"Побачити відповідальних за нинішню агресію стане початком довгого шляху до довіри до запевнень, гарантій москви... якщо такий пункт на цьому шляху є", - наголосив заступник голови МЗС.

Доповнення

Така заява прозвучала після виступу глави мзс рф сергія лаврова 11 грудня, де він запевняв, що рф "не виношує" жодних агресивних планів щодо членів НАТО та ЄС, і готова письмово в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії.

"Ми не виношуємо жодних агресивних планів щодо ні членів НАТО, ні членів Євросоюзу, готові письмово, в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії. Зрозуміло, на колективній, взаємній основі", - сказав лавров, як його цитують ЗМІ.

лавров вимагає гарантій безпеки для всіх сторін у війні в Україні