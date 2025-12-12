"Нікчемні заяви москви": Кислиця відповів на пропозиції рф "юридично зобов'язуючих гарантій"

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 3444 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 13513 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 26488 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 35756 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 31819 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32764 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 45492 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21793 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21754 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17176 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.7м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови11 грудня, 22:31 • 6496 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 7978 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 11199 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 10472 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 11508 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 45494 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 51164 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 51493 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 62223 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 62723 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Александр Стубб
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 32397 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 34133 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 39426 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 35620 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 43863 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
FIFA (серія відеоігор)

"Нікчемні заяви москви": Кислиця відповів на пропозиції рф "юридично зобов'язуючих гарантій"

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Представник української делегації Сергій Кислиця назвав заяви росії щодо "юридично зобов'язуючих гарантій" нікчемними. Він зазначив, що початком довгого шляху до довіри до запевнень москви може стати побачити відповідальних за нинішню агресію.

"Нікчемні заяви москви": Кислиця відповів на пропозиції рф "юридично зобов'язуючих гарантій"

Представник делегації України на мирних переговорах, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця відреагував на заяви з росії про "якісь юридично зобов'язуючі гарантії не нападати", назвавши їх нікчемними, пише УНН.

"У відповідь на нікчемні заяви москви, поширені деякими ЗМІ, про те, що росія пропонує якісь юридично зобов'язуючі гарантії не нападати, ми можемо подумати про довіру до неї, коли вже існуючі правові положення Кримінального кодексу росії будуть застосовані до тих, хто розпочав поточну агресію", - написав представник делегації України на мирних переговорах, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, вказавши на статтю 353 кк рф про "планування, підготовка, початок або ведення агресивної війни".

"Побачити відповідальних за нинішню агресію стане початком довгого шляху до довіри до запевнень, гарантій москви... якщо такий пункт на цьому шляху є", - наголосив заступник голови МЗС.

Доповнення

Така заява прозвучала після виступу глави мзс рф сергія лаврова 11 грудня, де він запевняв, що рф "не виношує" жодних агресивних планів щодо членів НАТО та ЄС, і готова письмово в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії. 

"Ми не виношуємо жодних агресивних планів щодо ні членів НАТО, ні членів Євросоюзу, готові письмово, в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії. Зрозуміло, на колективній, взаємній основі", - сказав лавров, як його цитують ЗМІ.

лавров вимагає гарантій безпеки для всіх сторін у війні в Україні11.12.25, 11:02 • 2688 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сергій Кислиця
Україна