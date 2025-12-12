"Ничтожные заявления москвы": Кислица ответил на предложения рф "юридически обязывающих гарантий"

Представитель делегации Украины на мирных переговорах, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отреагировал на заявления из россии о "каких-то юридически обязывающих гарантиях не нападать", назвав их ничтожными, пишет УНН.

"В ответ на ничтожные заявления москвы, распространенные некоторыми СМИ, о том, что россия предлагает какие-то юридически обязывающие гарантии не нападать, мы можем подумать о доверии к ней, когда уже существующие правовые положения Уголовного кодекса россии будут применены к тем, кто начал текущую агрессию", - написал представитель делегации Украины на мирных переговорах, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, указав на статью 353 ук рф о "планировании, подготовке, начале или ведении агрессивной войны".

"Увидеть ответственных за нынешнюю агрессию станет началом долгого пути к доверию к заверениям, гарантиям москвы... если такой пункт на этом пути есть", - подчеркнул заместитель главы МИД.

Дополнение

Такое заявление прозвучало после выступления главы мид рф сергея лаврова 11 декабря, где он уверял, что рф "не вынашивает" никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и ЕС, и готова письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии.

"Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе", - сказал лавров, как его цитируют СМИ.

Лавров требует гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине