"Ничтожные заявления москвы": Кислица ответил на предложения рф "юридически обязывающих гарантий"

Эксклюзив
07:00 • 4820 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 15304 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 28021 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 37363 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 32978 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 33334 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 47248 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21856 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21789 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17192 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 10245 просмотра
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен12 декабря, 00:04 • 3664 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 12493 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 11770 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 12814 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 47255 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 52516 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 52772 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 63487 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 63944 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 33033 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 34623 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 39890 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 36071 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 44281 просмотра
"Ничтожные заявления москвы": Кислица ответил на предложения рф "юридически обязывающих гарантий"

Киев • УНН

 • 2072 просмотра

Представитель украинской делегации Сергей Кислица назвал заявления россии относительно "юридически обязывающих гарантий" ничтожными. Он отметил, что началом долгого пути к доверию к заверениям москвы может стать увидеть ответственных за нынешнюю агрессию.

"Ничтожные заявления москвы": Кислица ответил на предложения рф "юридически обязывающих гарантий"

Представитель делегации Украины на мирных переговорах, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отреагировал на заявления из россии о "каких-то юридически обязывающих гарантиях не нападать", назвав их ничтожными, пишет УНН.

"В ответ на ничтожные заявления москвы, распространенные некоторыми СМИ, о том, что россия предлагает какие-то юридически обязывающие гарантии не нападать, мы можем подумать о доверии к ней, когда уже существующие правовые положения Уголовного кодекса россии будут применены к тем, кто начал текущую агрессию", - написал представитель делегации Украины на мирных переговорах, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, указав на статью 353 ук рф о "планировании, подготовке, начале или ведении агрессивной войны".

"Увидеть ответственных за нынешнюю агрессию станет началом долгого пути к доверию к заверениям, гарантиям москвы... если такой пункт на этом пути есть", - подчеркнул заместитель главы МИД.

Дополнение

Такое заявление прозвучало после выступления главы мид рф сергея лаврова 11 декабря, где он уверял, что рф "не вынашивает" никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и ЕС, и готова письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии.

"Мы не вынашиваем никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе", - сказал лавров, как его цитируют СМИ.

Лавров требует гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине11.12.25, 11:02 • 2690 просмотров

