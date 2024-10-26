Нічна атака рф: у Дніпрі загинула родина поліцейського
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф на Україну загинуло 6 людей, 27 поранені. У Дніпрі жертвами стали дружина та донька поліцейського, у Києві загинула 14-річна дитина.
В Дніпрі через ракетний удар рф вночі загинула дружина та донька поліцейського. Загалом внаслідок масованої атаки російських військ на Україну у ніч на 26 жовтня відомо про шістьох жертв та 27 поранених, повідомив у суботу голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати
Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені.
Також Клименко нагадав, що російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми.
На Київщині внаслідок нічного удару ворога одна людина від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р.н.
Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом, додав Клименко.
Посол США відреагувала на нічну атаку дронів по Києву26.10.24, 09:47 • 22217 переглядiв