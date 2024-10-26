Ночная атака рф: в Днепре погибла семья полицейского
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф на Украину погибли 6 человек, 27 ранены. В Днепре жертвами стали жена и дочь полицейского, в Киеве погиб 14-летний ребенок.
В Днепре из-за ракетного удара рф ночью погибла жена и дочь полицейского. Всего в результате массированной атаки российских войск на Украину в ночь на 26 октября известно о шести жертвах и 27 раненых, сообщил в субботу глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти
Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены.
Также Клименко напомнил, что российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы.
На Киевщине в результате ночного удара врага один человек от полученных повреждений скончался в больнице, также пострадал ребенок 2011 г.р.
Этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали 7 пожаров, вызванных российским обстрелом, добавил Клименко.
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