Нічна атака рф на Київщину забрала життя людини, 7 постраждали

$44.700.0751.870.04
ukenru
09:44 • 14802 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
09:12 • 13542 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
08:32 • 12812 перегляди
Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
07:23 • 18856 перегляди
Через атаки рф без світла частина Києва і 6 областей, знеструмлено лінію до ЗАЕС
06:05 • 22690 перегляди
Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалихPhotoVideo
05:20 • 17571 перегляди
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людейPhotoVideo
20 серпня, 04:31 • 21201 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
20 серпня, 01:53 • 29288 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
19 серпня, 22:05 • 38432 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
19 серпня, 20:59 • 37206 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
6.1м/с
32%
746мм
Популярнi новини
У Броварському районі загинув чоловік через удар по промисловому об’єкту20 серпня, 01:18 • 16738 перегляди
путін знайшов позитив в українських ударах по Wildberries - ISW20 серпня, 02:27 • 15224 перегляди
20 серпня відзначають День медичного транспорту та святого Самуїла20 серпня, 03:00 • 10906 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки20 серпня, 03:30 • 13600 перегляди
"Він з’їхав з глузду": Туск назвав божевільною ідею Моравецького про референдум щодо Шенгену20 серпня, 04:15 • 4736 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 55878 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 79015 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 66832 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 78125 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 75062 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Сполучені Штати Америки
Київська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 53409 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 75328 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 110658 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 114351 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 120695 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Financial Times
P-800 Oniks

Нічна атака рф на Київщину забрала життя людини, 7 постраждали

Київ • УНН

 • 2432 перегляди

рф атакувала Київщину дронами та ракетами. Загинула людина, семеро постраждали, пошкоджено будинки, склади, АЗС і автомобілі.

Нічна атака рф на Київщину забрала життя людини, 7 постраждали

Київська область зазнала атаки рф уночі, відомо про одну загиблу людину і 7 постраждалих, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. На жаль, кількість постраждалих зросла. Станом на 7:00 маємо 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула

- написав Ткаченко.

З його слів, внаслідок ворожої атаки є наслідки у двох районах:

  • у Бориспільському районі травмовано шестеро жителів. Четверо госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів;
    • у Броварському районі одна людина загинула та ще одна отримала травми.

      На місцях працюють усі оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та вже працюють над їх ліквідацією, додав він.

      Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей20.08.26, 08:20 • 17577 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Війна в УкраїніКиївська область
      Вибухи
      Повітряна тривога
      Війна в Україні
      Броварський район
      Київська область