Нічна атака рф на Київщину забрала життя людини, 7 постраждали

Київська область зазнала атаки рф уночі, відомо про одну загиблу людину і 7 постраждалих, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. На жаль, кількість постраждалих зросла. Станом на 7:00 маємо 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула