Нічна атака рф на Київщину забрала життя людини, 7 постраждали
Київ • УНН
рф атакувала Київщину дронами та ракетами. Загинула людина, семеро постраждали, пошкоджено будинки, склади, АЗС і автомобілі.
Київська область зазнала атаки рф уночі, відомо про одну загиблу людину і 7 постраждалих, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. На жаль, кількість постраждалих зросла. Станом на 7:00 маємо 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула
З його слів, внаслідок ворожої атаки є наслідки у двох районах:
- у Бориспільському районі травмовано шестеро жителів. Четверо госпіталізовано до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів;
- у Броварському районі одна людина загинула та ще одна отримала травми.
На місцях працюють усі оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та вже працюють над їх ліквідацією, додав він.
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей20.08.26, 08:20 • 17577 переглядiв