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Ночная атака РФ на Киевщину унесла жизнь человека, 7 пострадали

Киев • УНН

 • 2416 просмотра

РФ атаковала Киевщину дронами и ракетами. Погиб человек, семеро пострадали, повреждены дома, склады, АЗС и автомобили.

Ночная атака РФ на Киевщину унесла жизнь человека, 7 пострадали

Киевская область подверглась атаке рф ночью, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.

Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. К сожалению, число пострадавших выросло. По состоянию на 7:00 у нас 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб

— написал Ткаченко.

По его словам, в результате вражеской атаки последствия зафиксированы в двух районах:

  • в Бориспольском районе ранены шестеро жителей. Четверо госпитализированы в местную больницу с осколочными и резаными ранениями. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажный дом и 8 автомобилей;
    • в Броварском районе один человек погиб, еще один получил травмы.

      На местах работают все оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и уже работают над их ликвидацией, добавил он.

      Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек20.08.26, 08:20 • 17288 просмотров

      Юлия Шрамко

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