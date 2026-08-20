Ночная атака РФ на Киевщину унесла жизнь человека, 7 пострадали
Киев • УНН
РФ атаковала Киевщину дронами и ракетами. Погиб человек, семеро пострадали, повреждены дома, склады, АЗС и автомобили.
Киевская область подверглась атаке рф ночью, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.
Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. К сожалению, число пострадавших выросло. По состоянию на 7:00 у нас 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб
По его словам, в результате вражеской атаки последствия зафиксированы в двух районах:
- в Бориспольском районе ранены шестеро жителей. Четверо госпитализированы в местную больницу с осколочными и резаными ранениями. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажный дом и 8 автомобилей;
- в Броварском районе один человек погиб, еще один получил травмы.
На местах работают все оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и уже работают над их ликвидацией, добавил он.
Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек20.08.26, 08:20 • 17288 просмотров