Ночная атака РФ на Киевщину унесла жизнь человека, 7 пострадали

Киевская область подверглась атаке рф ночью, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в социальных сетях, пишет УНН.

Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. К сожалению, число пострадавших выросло. По состоянию на 7:00 у нас 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб — написал Ткаченко.

По его словам, в результате вражеской атаки последствия зафиксированы в двух районах:

в Бориспольском районе ранены шестеро жителей. Четверо госпитализированы в местную больницу с осколочными и резаными ранениями. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В результате атаки в Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 4 складских здания, автозаправочная станция, многоэтажный дом и 8 автомобилей;

в Броварском районе один человек погиб, еще один получил травмы.

На местах работают все оперативные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и уже работают над их ликвидацией, добавил он.

Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек