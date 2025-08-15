Незадекларовані статки та майно на майже 29 млн грн: депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині вручили підозри

Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації на загальну суму майже 29 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, зокрема, мова йде про депутата Черкаської міськради Араіка Мкртчяна.

"Недостовірну інформацію в особливо великих розмірах задекларували депутат Черкаської міської ради, депутат селищної ради у Львівської області і двоє депутатів селищних рад у Харківській області. Загальна сума незадекларованих статків та майна становить майже 29 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури депутатам повідомлено про підозру за ч.1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Зокрема у Черкасах депутат міськради в щорічній декларації за 2022 рік не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень. Також він занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного автомобіля марки BMW, оформленого на дружину. Посадовець зазначив суму автівки лише у 10 тис. грн як транспортного засобу, пошкоджено нібито внаслідок ДТП, що фактично не мала місця.

На Львівщині під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат селищної ради не вказав у відомості майно на 4,5 млн грн: дві земельні ділянки площею 40 соток, квартиру та будинок на 173 кв.м.

"Один із депутатів селищної ради у Харківській області у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн", - зазначається в повідомленні.

ОГП повідомляє, що депутатка іншої селищної ради у січні 2024 року не відобразила в декларації за 2021-й рік житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також вона приховала корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності і роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн грн.

Доповнення

У 2023 році депутат Черкаської міськради та голова місцевої фракції "Слуга народу" Араік Мкртчян задекларував BMW 3 2022 року випуску вказавши вартість покупки у розмірі 10 тис. грн, яка не відповідає ринковій ціні престижного спортивного авто.

Справжня вартість такого автомобіля стартує від 2 млн грн й сягає понад 4,8 млн грн.

Дружина депутата задекларувала дивіденди на суму 7,5 млн грн й продаж рухомого майна також на 10 тис. грн, що ймовірно і є тією угодою з BMW 3.