Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
Незадекларовані статки та майно на майже 29 млн грн: депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині вручили підозри

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Чотирьом депутатам у Харківській, Львівській та Черкаській областях повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації на загальну суму майже 29 млн грн. Серед них депутат Черкаської міськради Араік Мкртчян, який не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень.

Незадекларовані статки та майно на майже 29 млн грн: депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині вручили підозри

Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині й Черкащині повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації на загальну суму майже 29 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Як стало відомо УНН з власних джерел, зокрема, мова йде про депутата Черкаської міськради Араіка Мкртчяна.  

"Недостовірну інформацію в особливо великих розмірах задекларували депутат Черкаської міської ради, депутат селищної ради у Львівської області і двоє депутатів селищних рад у Харківській області. Загальна сума незадекларованих статків та майна становить майже 29 млн грн", - йдеться в повідомленні. 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури депутатам повідомлено про підозру за ч.1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Зокрема у Черкасах депутат міськради в щорічній декларації за 2022 рік не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень. Також він занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного автомобіля марки BMW, оформленого на дружину. Посадовець зазначив суму автівки лише у 10 тис. грн як транспортного засобу, пошкоджено нібито внаслідок ДТП, що фактично не мала місця.

На Львівщині під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат селищної ради не вказав у відомості майно на 4,5 млн грн: дві земельні ділянки площею 40 соток, квартиру та будинок на 173 кв.м.

"Один із депутатів селищної ради у Харківській області у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн", - зазначається в повідомленні. 

ОГП повідомляє, що депутатка іншої селищної ради у січні 2024 року не відобразила в декларації за 2021-й рік житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також вона приховала корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності і роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн грн. 

Ексчиновник оборонного підприємства приховав Ferrari Roma, куплений росіянами, у декларації15.08.25, 12:29 • 2610 переглядiв

Доповнення

У 2023 році депутат Черкаської міськради та голова місцевої фракції "Слуга народу" Араік Мкртчян задекларував BMW 3 2022 року випуску  вказавши вартість покупки у розмірі 10 тис. грн, яка не відповідає ринковій ціні престижного спортивного авто.

Справжня вартість такого автомобіля стартує від 2 млн грн й сягає понад 4,8 млн грн.

Дружина  депутата задекларувала дивіденди на суму 7,5 млн грн й продаж рухомого майна також на 10 тис. грн, що ймовірно і є тією угодою з BMW 3.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Львівська область
Черкаська область
Харківська область
Слуга народу
Черкаси