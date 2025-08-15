Ексчиновник оборонного підприємства приховав Ferrari Roma, куплений росіянами, у декларації

$41.450.06
Ексклюзив
08:34 • 7200 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 38586 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 75810 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 38128 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 155399 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 183929 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 92910 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 92842 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 85634 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 186539 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Популярнi новини
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 22223 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 76490 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 35216 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 35188 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 15729 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 16043 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 155401 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 211626 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 183930 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 105236 перегляди
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 63883 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 148674 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 98643 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 116153 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 165547 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
Шахед-136
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Ексчиновник оборонного підприємства приховав Ferrari Roma, куплений росіянами, у декларації

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Колишньому керівнику держпідприємства Міноборони повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Ексчиновник оборонного підприємства приховав Ferrari Roma, куплений росіянами, у декларації

Офіс Генпрокурора викрив адвоката-ексчиновника оборонного підприємства на декларуванні недостовірної інформації.  За даними правоохоронців, колишній чиновник оборонного підприємства задекларував автомобіль Ferrari Roma, який фактично був придбаний громадянами рф для уникнення податків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього виконуючого обов'язки директора державного підприємства Міністерства оборони "Оборонавторемсервіс" Валентина Слободянюка.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та діючому адвокату за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів (7,570 млн. грн). 

Як розповіли в прокуратурі, у травні 2022 року на митному посту Рава-Руська зупинився автомобіль Ferrari Roma. Офіційно - власник український адвокат і колишній т.в.о. директора держпідприємства Міністерства Оборони. Неофіційно - автівка призначалася зовсім іншій людині. І навіть не з України.

За даними правоохоронців, двоє громадян рф, які мешкали у країнах ЄС (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за €210 000 і уникнути сплати податків. Для цього знадобилася "своя" людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни.

3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го - виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов'язкових платежів.

У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином

 - розповіли в прокуратурі. 

Правоохоронці почали звіряти декларації адвоката за 2022–2023 роки. Поступово відкривалися інші факти недостовірного декларування. Так, у розділі "Корпоративні права" він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн.

Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 мільйона гривень, вказали в ОГП. 

Щоб запобігти зникненню ключових доказів, прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Хоч авто давно за межами України, юридично воно — під забороною відчуження.

Доповнення

 Слободянюк у щорічних деклараціях за 2022-2023 роки вказав про володіння автомобілем Ferrari Roma 2020 року випуску вартістю 6, 46 млн грн. Він вказав, що володіє нею з початку травня 2022 року.

 Проте слідство називає Слободянюка фіктивним власником Ferrari Roma. Справжнім власником за матеріалами справи є двоє громадян рф, які мешкають у Євросоюзі.  

Так, 30 квітня 2022 року росіяни  придбали в автосалоні Autocentrum 24 GmbH в  Німеччині Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору за ціною 210 тисяч євро.

У травні 2022 року громадянин Польщі на вантажному автомобілі марки Iveco, ввіз авто Ferrari Roma на митну територію України.

7 травня 2022 року автомобіль Ferrari Roma перетнув польський кордон на ПП Рава-Руська та більше на територію України не повертався. Наразі спорткар фіксується у Парижі, яким й розпоряджаються росіяни.

Перед фіктивним оформленням Ferrari Roma Слободянюк оформив позику 6,5 млн грн, яку відобразив у своїх деклараціях. Гроші йому нібито дав у борг українець Денис Записний.

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство оборони України
Париж
Німеччина
Україна
Польща