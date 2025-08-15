Ексчиновник оборонного підприємства приховав Ferrari Roma, куплений росіянами, у декларації

Офіс Генпрокурора викрив адвоката-ексчиновника оборонного підприємства на декларуванні недостовірної інформації. За даними правоохоронців, колишній чиновник оборонного підприємства задекларував автомобіль Ferrari Roma, який фактично був придбаний громадянами рф для уникнення податків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього виконуючого обов'язки директора державного підприємства Міністерства оборони "Оборонавторемсервіс" Валентина Слободянюка.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та діючому адвокату за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів (7,570 млн. грн).

Як розповіли в прокуратурі, у травні 2022 року на митному посту Рава-Руська зупинився автомобіль Ferrari Roma. Офіційно - власник український адвокат і колишній т.в.о. директора держпідприємства Міністерства Оборони. Неофіційно - автівка призначалася зовсім іншій людині. І навіть не з України.

За даними правоохоронців, двоє громадян рф, які мешкали у країнах ЄС (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за €210 000 і уникнути сплати податків. Для цього знадобилася "своя" людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни.

3 травня Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го - виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов’язкових платежів.

У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму було сплачено росіянином - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці почали звіряти декларації адвоката за 2022–2023 роки. Поступово відкривалися інші факти недостовірного декларування. Так, у розділі "Корпоративні права" він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн.

Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 мільйона гривень, вказали в ОГП.

Щоб запобігти зникненню ключових доказів, прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Хоч авто давно за межами України, юридично воно — під забороною відчуження.

Доповнення

Слободянюк у щорічних деклараціях за 2022-2023 роки вказав про володіння автомобілем Ferrari Roma 2020 року випуску вартістю 6, 46 млн грн. Він вказав, що володіє нею з початку травня 2022 року.

Проте слідство називає Слободянюка фіктивним власником Ferrari Roma. Справжнім власником за матеріалами справи є двоє громадян рф, які мешкають у Євросоюзі.

Так, 30 квітня 2022 року росіяни придбали в автосалоні Autocentrum 24 GmbH в Німеччині Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору за ціною 210 тисяч євро.

У травні 2022 року громадянин Польщі на вантажному автомобілі марки Iveco, ввіз авто Ferrari Roma на митну територію України.

7 травня 2022 року автомобіль Ferrari Roma перетнув польський кордон на ПП Рава-Руська та більше на територію України не повертався. Наразі спорткар фіксується у Парижі, яким й розпоряджаються росіяни.

Перед фіктивним оформленням Ferrari Roma Слободянюк оформив позику 6,5 млн грн, яку відобразив у своїх деклараціях. Гроші йому нібито дав у борг українець Денис Записний.