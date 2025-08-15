$41.450.06
Эксклюзив
09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 9784 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 13350 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 47914 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 85016 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 46346 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 170761 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 195402 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 95260 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 94715 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Экс-чиновник оборонного предприятия скрыл Ferrari Roma, купленный россиянами, в декларации

Киев • УНН

 • 2534 просмотра

Бывшему руководителю госпредприятия Минобороны сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Экс-чиновник оборонного предприятия скрыл Ferrari Roma, купленный россиянами, в декларации

Офис Генпрокурора разоблачил адвоката-экс-чиновника оборонного предприятия на декларировании недостоверной информации. По данным правоохранителей, бывший чиновник оборонного предприятия задекларировал автомобиль Ferrari Roma, который фактически был приобретен гражданами рф для уклонения от налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем исполняющем обязанности директора государственного предприятия Министерства обороны "Оборонавторемсервис" Валентине Слободянюке.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия и действующему адвокату по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – декларирование недостоверной информации на сумму более 2500 прожиточных минимумов (7,570 млн. грн).

Как рассказали в прокуратуре, в мае 2022 года на таможенном посту Рава-Русская остановился автомобиль Ferrari Roma. Официально - владелец украинский адвокат и бывший врио директора госпредприятия Министерства Обороны. Неофициально - автомобиль предназначался совсем другому человеку. И даже не из Украины.

По данным правоохранителей, двое граждан РФ, проживавших в странах ЕС (один имел паспорт Панамы), хотели завезти суперкар из Германии за €210 000 и избежать уплаты налогов. Для этого понадобился "свой" человек, который воспользуется нулевым растаможиванием, предусмотренным на то время для граждан Украины во время войны.

3 мая Ferrari оказалась на территории Украины, а уже 7-го - выехала в Париж. По расчетам следствия, таким образом удалось избежать более €63 000 обязательных платежей.

В декларации же адвокат указал, что купил авто на заем от знакомого юриста. Однако расследование под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора установило, что экс-чиновник фактически уплатил за автомобиль лишь €1500. Всю остальную сумму было уплачено россиянином

- рассказали в прокуратуре.

Правоохранители начали сверять декларации адвоката за 2022–2023 годы. Постепенно открывались другие факты недостоверного декларирования. Так, в разделе "Корпоративные права" он указал стоимость принадлежащей ему 100% доли в уставном капитале одного из обществ в размере 10 950 000 грн, тогда как по официальным данным ее фактическая стоимость составляла 1 000 грн.

Общая сумма недостоверных сведений превысила 17,4 миллиона гривен, указали в ОГП.

Чтобы предотвратить исчезновение ключевых доказательств, прокуроры добились ареста Ferrari Roma. Хотя авто давно за пределами Украины, юридически оно — под запретом отчуждения.

Дополнение

Слободянюк в ежегодных декларациях за 2022-2023 годы указал о владении автомобилем Ferrari Roma 2020 года выпуска стоимостью 6,46 млн грн. Он указал, что владеет ею с начала мая 2022 года.

Однако следствие называет Слободянюка фиктивным владельцем Ferrari Roma. Настоящим владельцем по материалам дела являются двое граждан рф, проживающие в Евросоюзе.

Так, 30 апреля 2022 года россияне приобрели в автосалоне Autocentrum 24 GmbH в Германии Ferrari Roma, 2020 года выпуска, синего цвета по цене 210 тысяч евро.

В мае 2022 года гражданин Польши на грузовом автомобиле марки Iveco ввез авто Ferrari Roma на таможенную территорию Украины.

7 мая 2022 года автомобиль Ferrari Roma пересек польскую границу на ПП Рава-Русская и больше на территорию Украины не возвращался. Сейчас спорткар фиксируется в Париже, которым и распоряжаются россияне.

Перед фиктивным оформлением Ferrari Roma Слободянюк оформил заем 6,5 млн грн, который отразил в своих декларациях. Деньги ему якобы дал в долг украинец Денис Записной.

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Министерство обороны Украины
Париж
Германия
Украина
Польша